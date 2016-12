Rabla funcţionează „ca unsă”

Patru sute de autoturisme au fost casate, în judeţul Constanţa, de la relansarea programului \"Rabla\", reprezentantul unei societăţi care se ocupă de colectarea maşinilor vechi precizând că permanent sute de proprietari aşteaptă să primească vouchere, lăsându-şi maşinile în faţa centrului, la coadă. \"Ne-am reorganizat activitatea faţă de anul trecut şi am eliberat cât de multe vouchere am putut. De la Fondul de Mediu am primit tranşe de câte 100 de vouchere şi am reuşit să casăm 400 de maşini\", a declarat reprezentantul VMB Lux Sonor, Daniela Vasiu. Ea a precizat că de la începutul programului în faţa porţii societăţii s-au aflat permanent câteva zeci, chiar sute de autoturisme vechi pe care proprietarii le aduc la casat. \"Chiar şi acum, când ni s-a epuizat stocul de vouchere, oamenii şi-au lăsat maşinile în faţa firmei şi aşteaptă reluarea programului\", a spus Daniela Vasiu. Cei mai mulţi solicitanţi au venit cu câte o singură maşină, însă au fost şi cazuri în care oamenii au venit şi cu două sau chiar trei maşini, dintre care, cele mai multe au fost Dacii. Amintim că \"Programul Rabla\" a început în 18 februarie, după ce Guvernul a relansat campania de casare a maşinilor vechi. Valoarea unui cupon este de 3.800 de lei, acesta putând fi utilizat pentru achiziţionarea unui autoturism nou. Faptul că de această dată cupoanele sunt transmisibile a făcut ca programul să aibă un succes mult mai mare. Chiar dacă valoarea lor este de 3.800 lei, cupoanele au ajuns să să se vândă la preţuri ce variază între 1.200 lei şi 2.000 lei. Programul „Rabla“ era planificat până în luna noiembrie, însă epuizarea din timp a cupoanelor a dus la blocarea lui. Societăţile de colectare speră ca, în maximum două săptămâni, Ministerul Mediului să aloce noi sume pentru continuarea proiectului.