Rabla, mai atractivă ca niciodată

Programul Rabla Clasic (mai exact sesiunea 2017, pentru persoane fizice) va primi încă 25 milioane lei, ceea ce înseamnă încă 4.000 de prime de casare, a anunțat, joi, ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu - „Până la 31 decembrie vom avea aproximativ 25.000 de mașini noi care vor fi cumpărate de către români. Am prelungit și termenul de depunere a dosarelor, tot până la finele anului. Și pentru că, în ultima perioadă, și instituțiile statului, și autoritățile locale vor să-și achiziționeze mașini noi, am prelungit și termenul pentru persoanele juridice, până la 30 noiembrie, ținând cont și de rectificarea bugetară“. La Rabla Plus, ministerul de resort a modificat ghidul de finanțare, tocmai pentru ca mașinile în cauză să poată fi livrate de către dealerii de profil - „Să nu uităm că, anul acesta, eco-bonusul a fost de 10.000 euro pentru achiziționarea unei mașini 100% electrice, respectiv de 4.500 euro pentru cele hibrid plug-in sau hibrid pur. Până la ora actuală avem înscrieri pentru aproximativ 550 de mașini „verzi“. Dar au apărut și câteva probleme, cum ar fi lipsa mașinilor în parcurile unor dealeri. Drept urmare, am modificat ghidul de finanțare. Am eliminat termenul până la care se poate emite factura pentru autovehicule electrice hibrid plug-in (31 decembrie - n.r.), în sensul că, din momentul în care s-au înscris la AFM, oamenii au 120 zile până când acea mașină poate să intre în circuit, adică până când pot să o cumpere. În plus, pentru că am constatat că foarte multe persoane se înscriseseră deja la AFM, dar încă nu ajunseseră la dealer, să-și aleagă mașina, am pus un termen-limită maxim până la care pot depune dosarele la dealer, de 60 zile“. Totodată, potrivit ministrului Mediului, noile ghiduri de finanțare, destinate celor două programe Rabla, vor include, începând din 2018, și un eco-bonus acordat și mașinilor mici nepoluante - „Prețul lor este, în general, mai mic de 10.000 euro, așa că prima de 10.000 se înjumătățește. Cred că înnoirea parcului auto este extrem de importantă - nu mai poluăm atât de mult, trăim într-un mediu curat și sănătos și, în același timp, circulația pe drumurile publice este mai sigură. În acest an, estimăm că vom avea 1.000 de mașini eco în plus, cumpărate prin Rabla“. Reamintim că cele două programe au debutat la 18 mai, cu un buget cumulat de 225 milioane lei.