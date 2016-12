Rabla pentru Periuţa Ta, la Constanţa!

Sâmbătă, 27 aprilie, caravana „Rabla pentru Periuţa Ta”, parte din campania „Zâmbeşte România”, ajunge la Constanţa. Constănţenii sunt invitaţi să îşi aducă periuţele vechi, în schimbul cărora vor primi un kit complet de îngrijire orală, format dintr-o periuţă nouă şi pastă de dinţi. Specialiştii în sănătatea orală prezenţi la cortul „Rabla” vor oferi, de asemenea, sfaturi personalizate pentru nevoile fiecărui participant. Evenimentul are loc în parcarea City Mall, începând cu ora 10.00. Potrivit organizatorilor, deşi stomatologii recomandă schimbarea periuţei de dinţi o dată la trei luni, studiile de piaţă arată că se foloseşte în medie, la nivel urban, aceeaşi periuţă de dinţi timp de 1,5 ani. De asemenea, deşi majoritatea românilor susţin că respectă regulile elementare de igienă, declarând că îşi periază dinţii de două ori pe zi (deşi nu chiar înainte de a merge la culcare), studii de piaţă arată că românii consumă, de fapt, puţin peste un tub de pastă de dinţi pe an (media naţională) şi aproape două tuburi pe an la nivel urban. Din aprilie, „Zâmbeşte România” derulează un program de educare în şcoli din întreaga ţară, inclusiv în Constanţa, alături de specialişti în igiena orală. Elevii vor beneficia de sfaturi privind igiena orală şi seturi complete pentru îngrijirea dinţilor, formate din pastă şi periuţă de dinţi. Pe lângă activităţile educaţionale, tot din aprilie 2013, până la finalul anului, constănţenii vor putea beneficia de consultaţii gratuite în cele peste 30 de cabinete stomatologice din oraş înscrise în program. Lista cabinetelor este disponibilă pe site-ul www.zambesteromania.ro.