Rablele constănţenilor, casate în alte judeţe

Constănţenii care deţin autovehicule mai vechi de 12 ani nu vor avea de unde să obţină certificatul de distrugere a maşinii pentru a se înscrie în „Programul de înnoire a parcului naţional auto”. Mai exact, pentru a-şi da maşina ca avans pentru achiziţionarea unui autoturism nou, constănţeanul îşi va duce „rabla” la un cimitir de maşini din alt judeţ. Motivul: agenţii economici din judeţ, care au ca obiect de activitate reciclarea deşeurilor, sînt comozi şi dezinteresaţi să se autorizeze în cadrul acestui program. Autorităţile implicate în program spun că doar trei societăţi şi-au manifestat intenţia de a se autoriza însă, niciuna nu mai are timp să obţină documentul pentru că termenul limită expiră pe 11 iulie. Astfel, constănţenii care doresc să îşi schimbe maşinile prin acest program vor fi nevoiţi să îşi ducă autoturismele pentru casare la una din firmele autorizate din celelalte judeţe.

Programul de stimulare a înnoirii Parcului Naţional auto a fost lansat anul trecut, finanţarea lui fiind suportată de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). Pentru anul 2006, programul are drept scop înlocuirea a 16.500 maşini, în valoare de 49.500.500 lei şi cu o vechime mai mare de 12 ani de la data fabricaţiei, cu autoturisme noi, aliniate standardelor europene în domeniul poluării aerului şi emisiei de gaze de eşapament. Specialiştii apreciază că mai mult de 50% din Parcul Naţional auto are o vechime mai mare de 12 ani, iar indicele de mobilitate este foarte redus, motiv pentru care consideră că măsura va avea un efect benefic asupra calităţii aerului. Dacă în celelalte judeţe ale ţării sînt firme care s-au autorizat pentru colectarea şi dezmembrarea autoturismelor vechi, la Constanţa nu există nicio firmă autorizată în acest sens. Potrivit şefului Biroului Gestiunea Deşeurilor din cadrul Agenţiei pentru protecţia Mediului (APM) Constanţa, Simona Constantin, deşi au avut la dispoziţie 18 luni, firmele de profil nu şi-au finalizat documentaţia necesară autorizării. Dosarul complet trebuie să conţină, pe lîngă actele societăţii, şi trei autorizaţii - de la Registru Auto Român (RAR), APM şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie.

Termenul expiră peste cinci zile

“Din punctul de vedere al APM, o singură firmă este autorizată pentru a desfăşura aceste activităţi însă, îi lipseşte autorizaţia de la RAR. Este vorba de Remat SA”, a declarat Simona Constantin. Aceasta a adăugat că, în prezent, mai sînt două firme care, la sfîrşitul lunii iunie, cînd a fost prelungit termenul de autorizare cu 15 zile, au solicitat autorizarea, şi anume “VMB Lux” şi “Recsal”. “Există o problemă şi anume că termenul limită de autorizare este 11 iulie, adică mai au la dispoziţie mai puţin de o săptămînă. În cazul în care, pînă la această dată nu se va solicita revizuirea autorizaţiei de mediu, agenţii economici nu vor mai avea dreptul să colecteze şi să dezmembreze vehicule scoase din uz”, a subliniat Simona Constantin. La Constanţa, cele trei firme interesate au depus solicitări de autorizare atît pentru colectare, cît şi pentru dezmembrare de autovehicule scoase din uz. “Dacă pentru activitatea de colectare agentul economic are de respectat doar vreo 11 cerinţe, pentru dezmembrare sînt de trei ori mai multe şi asta pentru că în timpul dezmembrării se pune problema substanţelor chimice periculoase care trebuie colectate, iar personalul trebuie instruit în acest sens”, a explicat Simona Constantin. Potrivit APM, în anul 2005 au fost emise 500 certificate de distrugere, iar anul acesta 118 astfel de documente. Certificatele de distrugere sînt emise de către agenţii economici autorizaţi pentru colectarea şi tratarea vehiculelor scoase din uz.

Din punctul de vedere al obţinerii autorizaţiilor necesare în cadrul acestui proiect, cel mai aproape de autorizare este societatea Remat SA, care pînă acum obţinut undă verde de la Poliţie şi APM, iar la RAR este în curs de autorizare. Potrivit celor care sînt interesaţi de autorizarea pentru dezmembrare, se pare că cel mai greu de obţinut, din punctul de vedere al perioadei de timp, este viza de la RAR. “Cu IPJ-ul am început procedura în august 2005, iar la sfîrşitului lunii ianuarie 2006 am obţinut autorizaţia. La RAR este mai dificil. Anul trecut am demarat procedura, în ianuarie am desemnat şi certificat o persoană care să coordoneze activitatea de dezmembrare, iar în martie am achitat factura pentru audit. Comisia de audit a venit în control abia pe 21 iunie 2006”, a declarat directorul general al Remat SA, Daniela Manea. Aceasta a adăugat că auditorii au venit fără să anunţe, motiv pentru care incinta societăţii nu era tocmai pregătită. “Au găsit nereguli pentru care au dispus măsuri de remediere şi un termen maxim de rezolvare de 45 zile. Noi aveam ca activitate principală reciclarea materialelor de orice fel şi nu puteam să ţin blocată o hală pentru o maşină care este primită spre casare o dată la trei luni. De asemenea, ne-au reproşat că nu există panouri pe care să fie menţionată destinaţia fiecărei zone în parte. Vreau ca într-o săptămînă să îmi remediez aceste neconformităţi şi să îi solicit pentru recontrol”, a explicat Daniela Manea.

Trei firme audiate de RAR

Directorul Registrului Auto Român (RAR), Marius Apostol a declarat că în ultimele două săptămîni au fost audiate trei firme constănţene care doresc să se autorizeze pentru Programul de înnoire a Parcului naţional auto. “Comisia de audit vine direct de la Centrul Zonal Brăila şi asta pentru a evita comentariile şi interpretările. La raportul făcut luna trecută la Remat SA s-au depistat nouă neconformităţi majore. Din punctul nostru de vedere, celelate două firme, respective VMB Lux şi Recsal au deficienţe mai mici decît Remat. Din procesul verbal am înţeles că la efectuarea controlului, în incinta Remat nu exista o hală curată pentru depozitare. Ei nu pot justifica acest lucru prin celelalte activităţi desfăşurate şi asta pentru că potrivit cerinţelor proiectului acel spaţiu trebuie să fie numai pentru aşa ceva”, a spus Marius Apostol. Acesta a adăugat că firmele care reuşesc să se autorizeze pentru acest program de înnoire a parcului auto nu au voie să vîndă nimic din ceea ce dezmembrează. După dezmembrare, ei trebuie să pună componentele auto pe categorii de metale/nemetale, fără însă a repune în circuit vreuna dintre piese. “Potrivit estimărilor, circa 400 de maşini ar trebui casate anul acesta. Dacă nu se va renunţa pentru moment la autorizaţia pentru dezmembrare şi să se opteze numai pentru colectare, constănţenii vor fi nevoiţi să se ducă la Tulcea sau în alt judeţ pentru a-şi schimba maşina veche cu una nouă. Este greu de crezut că un oraş mic cum este Tulcea să aibă o firmă autorizată în acest program naţional, iar în tot judeţul Constanţa să nu existe nici măcar una”, a subliniat directorul RAR Constanţa. Acesta a adăugat că anul trecut firmele care au participat în cadrul programului de înnoire a parcului auto nu au avut nevoie de atît de multe avize şi autorizaţii, inclusiv de cea de la RAR, motiv pentru care le-a fost relativ uşor să desfăşoare activitatea de colectare şi dezmembrare.

Reprezentanţii instituţiilor implicate în derularea Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto nu pot aprecia dacă ceea ce agenţii economici nu s-au învrednicit să facă timp de 18 luni, pot rezolva în cîteva zile însă, un lucru este cert: autorizaţiile pentru dezmembrare nu vor fi obţinute înainte de 11 iulie, termenul limită prevăzut de programul naţional, iar constănţenii care doresc să-şi schimbe maşina veche cu una nouă vor fi nevoiţi să îşi ducă autoturismul la un centru de colectare din alt judeţ.