Rachel Weisz se mută la Londra

După ce în ultimii cinci ani, a stat la New York, într-un apartament de lux din Manhattan, actriţa britanică revine la originile sale. Rachel Weisz şi partenerul său de viaţă, regizorul Darren Aronofsky şi fiul lor, Henry de doi ani, se vor muta luna aceasta la Londra. Actriţa de 37 de ani a cumpărat o casă de 3,5 milioane de lire sterline în Primrose Hill, un cartier la modă din capitala britanică, unde le va avea ca vecine pe Kate Moss şi Sadie Frost. Rachel Weisz s-a mutat peste Ocean din raţiuni profesionale şi apoi a preferat New York-ul de dragul lui Darren Aronofsky, new-yorkez get beget. Cei doi şi-au dat seama că Londra şi Marea Britanie ar fi mult mai potrivite pentru creşterea fiului lor.

O decizie similară a luat şi Reese Witherspoon. După ce în trecut a fost de cîteva ori victima unor fotoreporteri care nu s-au dat în lături în a-i scoate maşina în decor pentru a-i putea fotografia pe cei doi copii ai actriţei, cea mai bine plătită vedetă de la Hollywood nu a mai stat prea mult pe gînduri şi a cumpărat o casă de 1,9 milioane de lire sterline în cartierul Notting Hill. În afară de protejarea intimităţii copiilor săi, Reese Witherspoon mai are un motiv serios pentru a se muta la Londra, pentru a fi cît mai aproape de iubitul său, Jake Gyllenhaal. Actriţa face şi o pauză de patru luni în carieră, în timp ce Jake Gyllenhaal va filma la Londra. Nu la fel de încîntat este fostul soţ al actriţei, Ryan Phillippe care va trebui să facă naveta Los Angeles – Londra pentru a-şi vedea copii.