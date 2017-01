Rachel Weisz şi Daniel Craig formează un cuplu

Actorii britanici Rachel Weisz şi Daniel Craig au fost surprinşi de paparazzi britanici în timp ce se plimbau ţinându-se de mână, în apropiere de o casă de vacanţă din comitatul Somerset, părând să confirme astfel speculaţiile apărute în presă, potrivit cărora ar avea o relaţie. Daniel Craig, în vârstă de 42 de ani şi Rachel Weisz, de 40 de ani, şi-au petrecut vacanţa de Crăciun împreună, într-o cabană din apropiere de Yeovil, o staţiune din comitatul Somerset şi au fost văzuţi de paparazzi în timp ce se plimbau pe străzile din localitate, iar apoi intrând împreună într-un bar. Unul dintre localnici a declarat: “Râdeau, discutau şi fiecare părea că apreciază cuvintele celuilalt”. În ciuda fotografiilor revelatoare, Daniel Craig, contactat de presa britanică, a refuzat, duminică seară, să confirme că ar avea o relaţie cu actriţa Rachel Weisz.

Cei doi s-au cunoscut la începutul acestui an, în timpul filmărilor pentru drama “Dream House”. Ambii actori s-au despărţit în acest an de partenerii lor de viaţă, Rachel Weisz, de regizorul american Darren Aronofsky, cu care are un fiu, Henry Chance, de 4 ani, iar Daniel Craig, de producătoarea de film Satsuki Mitchell. Actorul britanic are o fiică, Ella, cu fosta lui soţie, actriţa scoţiană Fiona Loudon, de care a divorţat în 1994.