Rachetă cu combustibil din zahăr, lansată

După ce în urmă cu mai bine de un an, Agenţia Spaţială Română a creat primul satelit 100% românesc, mai mulţi studenţi, doctoranzi şi un elev au creat prima rachetă românească, care are motor cu dublă fază, ce funcţionează pe bază de combustibil din zahăr. Chiar dacă echipa care a creat această rachetă este din diferite colţuri ale ţării, cum ar fi Galaţi, Aiud sau Bucureşti, locul ales pentru lansarea acestei invenţii a fost poligonul de la Capu Midia. Cel care a gîndit şi proiectat motorul nu are mai mult de 17 ani, este din Aiud şi se află la cea de a a opta invenţie de acest gen. “Primul motor l-am creat cînd terminam clasa a VII-a. Această rachetă are 2,5 metri lungime şi un motor care nu s-a mai construit în ţara noastră. Este un motor experimental, în dublă fază, care funcţionează cu combustibil pe bază de zahăr şi azot de potasiu. Acest motor ar trebui să ducă racheta la 100 de km”, a spus Vlad Mateică, tînărul de 17 ani care a conceput motorul. În munca sa, Vlad a fost ajutat de către Florin Mingireanu, doctorand la Louisiana State University şi colaborator la diverse proiecte NASA. “Am dorit să atingem o viteză supersonică. Racheta este lansată, urcă pe o traiectorie pe verticală şi în timp ce este în aer se deschid paraşutele şi cele două compenente importante, computerul de bord şi motorul, ajung la sol”, a declarat drd. Mingireanu. Cei doi colaboratori au pregătit racheta încă de la primele ore ale dimineţii de ieri şi în jurul orei 11:00 au lansat-o. Totul a decurs conform planului, însă, la scurt timp după lansare, cele două paraşute s-au desfăcut şi componentele au ajuns la sol. “Nu pot spune că este o nereuşită, dar niciun succes răsunător. Racheta s-a desprins de la sol, însă nu a ajuns la 5.000 de metri, aşa cum ne-am dorit noi. Cred că este vorba de o defecţiune. Din cîte se pare, una dintre piese s-a ars şi motorul a cedat. Este foarte bine că bucăţile nu au ajuns în mare, care este doar la cîţiva paşi de poligon. Vom analiza fiecare bucată din rachetă şi vom constata ce s-a întîmplat de fapt. Sper ca pînă la iarnă să finalizez un alt proiect şi să am mai mult succes cu acela”, a spus Mateică. Chiar dacă proiectul la care a lucrat aproape doi ani nu a fost un succes în adevăratul sens al cuvîntului, adolescentul speră să mai realizeze rachete de dimensiuni mai mari decît aceasta şi să ajungă să lucreze într-un centru NASA.