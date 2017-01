Racheta Vega, lansată cu succes

O rachetă Vega, transportând satelitul european LISA Pathfinder, a fost lansată joi din Guyana Franceză, potrivit unei transmisii via internet difuzate de societatea Arianespace, relatează AFP. Lansarea a avut loc joi la ora 4.04 GMT (1.04 ora din Kourou), cum era prevăzut. Este vorba de a șasea lansare a acestei rachete europene ușoare. Prevăzută inițial miercuri, lansarea a fost amânată din cauza unei probleme tehnice la ultima treaptă a rachetei. LISA Pathfinder este o misiune a Agenției spațiale europene (ESA) menită să pregătească calea unui viitor observator spațial însărcinat cu detectarea celebrelor unde gravitaționale enunțate de Albert Einstein. Construit cu ajutorul companiei Airbus Defence & Space, satelitul are o masă de 1.900 de kilograme și este format dintr-un modul științific și un modul cu propulsie distinctă. Odată lansat, se prevede ca satelitul LISA Pathfinder să se angajeze într-o călătorie lungă care îl va duce după o serie de manevre pe o orbită operațională la distanță de 1,5 milioane de kilometri de Terra. Acolo, va testa tehnologii menite să detecteze pe viitor unde gravitaționale. În urmă cu o sută de ani, celebrul fizician Einstein a stabilit că, sub efectul forței gravitaționale, materia în mișcare curbează spațiul-timp. Aceasta declanșează unde care se deplasează în spațiu, asemeni cercurilor care se formează la suprafață după ce o piatră este aruncată în apă.