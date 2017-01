Radarele fixe ar putea fi reintroduse

Radarele fixe vor fi reintroduse pe şosele, iar numărul lor s-ar putea chiar dubla. Pentru a intra în vigoare, o astfel de măsură are nevoie însă de cadru legal. Şeful Poliţiei Rutiere, cms. şef Lucian Diniţă, a declarat că a propus înfiinţarea unui grup de lucru interministerial, care să realizeze un ordin comun de reglementare în domeniu. „Atunci când vom avea un cadru legal, vom repune în funcţiune cele peste 120 de radare fixe montate deja de autorităţile locale”, a explicat Diniţă. Vrem să evităm situaţii cum a fost cea a unei firme de recuperatori care căutau contravenienţii acasă, pentru a le cere banii de amendă. Avem nevoie de o legislaţie clară. Trebuie să ştim exact unde le punem, câte ne trebuie. Aparatele vor fi montate doar în localităţi”, a precizat Diniţă. “Direcţia Rutieră a iniţiat demersurile pentru reimplementarea radarelor fixe. Am avut probleme destule pe această temă, am solicitat ca întreg cadrul care va reglementa această activitate să fie pus la punct de un grup de lucru multidisciplinar, deci nu numai de Poliţie şi de autorităţi publice locale, ci de mai mulţi factori care sunt implicaţi, mai mulţi actori care, în momentul de faţă, activează în domeniul siguranţei rutiere. Aici mă refer şi la Ministerul Transporturilor şi la Ministerul Sănătăţii - principalii actori în ceea ce priveşte siguranţa rutieră”, a mai spus şeful Poliţiei Rutiere. Radarele fixe instalate şi gestionate de comunităţile locale au fost interzise în urmă cu doi ani de Inspectoratul General al Poliţiei Române din cauza numeroaselor contestaţii depuse de şoferii amendaţi. Singurele radare fixe funcţionale sunt cele de pe Drumul Naţional 1.