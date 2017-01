RADET anunță în ce condiții este eliberat avizul de branșament la gaze

12:08:49 / 26 Octombrie 2016

legea concurentei

Pana la urma ce este RADET sa-mi impuna caldura din sistemul lor. Exista o lege a concurentei, iar clientul se orienteaza spre confort si economie. Prin democratie se intelege si faptul ca, eu ca cetatean de buna credinta, am libertatea de a ma orienta spre un produs de calitate pana la urma urmei eu platesc, nu? De ce sa oblige RADET-ul sa furnizeze caldura fara vointa proprietarului, cand acesta are alte oportunitati. Poate vreau sa-mi montez o centrala electrica, care-i problema? Pt. un apartament cu 4 camere, plateam incalzire si apa calda in perioada de iarna, lunar aprox. 700-800 lei, iar acum cu centrala pe gaz in cea mai friguroasa luna am platit 190 lei, gatit la aragaz, apa calda pt. 3 persoane si caldura 24-25 grade in casa. La incalzirea centralizata, cand voiam sa fac o baie trebuia sa las deschis robinetul la cada 20-30 min. pana venea apa calda, sau aveam surpriza ca sa vina tot rece, in plus, caldura se livra si cand era afara foarte cald.