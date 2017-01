RADET are de recuperat de la rău-platnici peste un milion de lei

Deşi toţi constănţenii se bucură cînd, în mijlocul iernii, caloriferele sînt fierbinţi, o parte dintre ei neglijează faptul că trebuie să mai şi plătească pentru agentul termic. Din acest motiv, la încheierea anotimpului rece, Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice (RADET) Constanţa are de recuperat sume uriaşe de la beneficiari. În urmă cu două săptămîni, pe 7 martie, Regia a demarat o amplă acţiune de avertizare a consumatorilor rău-platnici. „Am făcut nenumărate demersuri pentru încasarea sumelor restante însă sînt persoane care pur şi simplu nu înţeleg. Am discutat cu datornicii atît faţă în faţă cît şi prin telefon, am trimis adrese şi, în final, i-am somat cu debranşarea. Momentan, avem 23 de consumatori care nu şi-au plătit facturile pentru încălzire şi apă caldă, iar valoarea totală a debitelor, cu tot cu penalizări, se ridică la 1.189.274 lei. Astăzi (ieri - n.r.) am început debranşarea acestora, acţiune care se va desfăşura pe parcursul a mai multor zile”, a declarat directorul de producţie din cadrul RADET, Liviu Popa. Prima pe lista debranşărilor s-a aflat Asociaţia de Proprietari nr. 749, de pe strada Sucevei, care datorează RADET fabuloasa sumă de 369.636 lei, cu tot cu penalizări. Aceasta nu este prima dată cînd cele 203 de familii din blocul 5B rămîn fără căldură şi apă caldă. Ei au mai fost debranşaţi în urmă cu aprox. un an. „La începutul iernii, oamenii au venit la noi şi ne-au rugat să îi rebranşăm pe perioada iernii. Pentru că în bloc locuiesc şi mulţi copii, am luat în considerare cerearea, urmînd ca datoria să se eşalonezeşi să fie plătită în timp. De atunci însă nu am văzut nici un ban. Chiar dacă înţelegem situaţia, nu putem continua aşa”, a afirmat Popa. Locatarii s-au revoltat la auzul veştii că vor rămîne iar fără agent termic, însă furia lor s-a îndreptat asupra celor doi administratori ai asociaţiei. „La noi situaţia este mai încurcată. În octombrie 2005, fosta conducere a asociaţiei a fost schimbată de către locatari, deoarece banii pe care îi plăteam pentru întreţinere ajungeau în buzunarul lor. A fost aleasă o nouă conducere, însă cea veche nu a vrut să predea ştampilele şi actele şi a continuat să încaseze bani de la o parte din locatari. Practic, acum blocul nostru este împărţit între două asociaţii cu aceeaşi denumire, care se judecă de doi ani pentru a vedea care este legală şi care nu. Noi am plătit întreţinerea, avem chiar şi chitanţe care dovedesc că sîntem cu plata la zi, dar unde se duc banii nu mai ştim, mai ales că şi RAJA ne-a somat cu oprirea apei reci. O să ajungem ca acum un an cînd nu aveam nici apă rece, nici caldă şi nici încălzire”, a declarat Ismail Chires, unul dintre locatari. Acţiunea de debranşare a continuat la SC Ozlem Tur Turizm, a cărei datorie către RADET se ridică la suma de 150.480 lei. În zilele următoare, toţi cei rămaşi pe lista neagră a rău-platnicilor, două societăţi comerciale, trei asociaţii de proprietari şi 16 persoane fizice, vor primi vizita echipelor RADET care vor întrerupe furnizarea agentului termic.