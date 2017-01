RADET Constanța vrea să-și înființeze service care să intervină non-stop

23:01:08 / 06 Octombrie 2016

RADET vrea bani???

RADET vrea 2 lei de apartament pentru operativitatea remedierii avariilor, perfect. Ce face RADET ca sa mai incaseze un ban in plus? Vinde aceiasi gigacalorie la mai multe imobile modificand sistemul de distributie a agentului termic din paralel in serie si astfel 8 blocuri sunt racordate acum in "cascada " prin montarea de pompe de presiune, incasarea fiind cu mult mai mare pentru acelasi agent termic. Facturile lunare ale imobilelor fiind deasemenea descrescatoare ca valoare in raport de pozitionarea fata de punctul termic. Foarte corect, daca naivii nu se prind si platesc fara sa stie ce. Cred ca RADET poate plati din banii incasati necuvenit toate cheltuielile nejustificate de intretinere si modernizare, dar mereu e mai bine din buzunarul clientilor.