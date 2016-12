RADET se pregătește pentru iarnă. Ce trebuie să facă urgent consumatorii!

10:13:55 / 13 Octombrie 2015

caldura

se da drumul la caldura daca sunt 3 nopti consecutive cu temp sub 10 grade.azi noapte a fost prima noapte cu temp sub 10 grade. mai trebuie 2 si ar trebui sa dea drumul la caldura , dar nu o vor face pt ca nu sunt pregatiti ca de obicei.hotie fara margini, dar veti intra in curand in faliment din lipsa de clienti