După cum ştiţi, radio şanţ emite tot timpul. Este singura fabrică de bîrfe care nu rămîne niciodată în pană de materii prime. Paradoxal, deşi trăieşte din mizeria umană de zi cu zi, radio şanţ este comparat cu “Nufărul”, celebra spălătorie de altădată! La radio şanţ, aflăm lucruri despre care nu am avut habar că s-ar fi întîmplat în viaţa noastră. Din oră în oră, sînt debitate tot felul de prostii, unele dintre ele de-a dreptul incredibile şi de nerecunoscut. La radio şanţ, curvele sînt prezentate ca mari personalităţi ale vieţii noastre culturale şi artistice, pentru a ne explica istoria poneiului cu măscări pe buca dreaptă. Cine intră în malaxorul celor de la radio şanţ nu se mai reabilitează niciodată. În primul rînd, nu te spală de mizerie toate apele din ţara asta! La radio şanţ, după cum am constatat, se dezbate pe larg politica prostului. Tot felul de africani în ale politichiei îşi dau cu părerea, combat cu inepţii care-ţi mutilează creierul. Radio şanţ emite non-stop, precum buticurile care vînd băuturi alcoolice ieftine. Cum să zic, e coadă tot timpul, pentru că beţivanii şi amatorii de desfrîu verbal nu au unde să-şi satisfacă poftele. De cînd a ieşit din ilegalitate, radio şanţ emite, fără nicio jenă, prostia pe scară largă. De multe ori, se bagă în patul unor politicieni sau a unor vedete consacrate. Scopul? Culegerea de informaţii de la locul faptei. Radio şanţ inventează faptul divers mocirlos. Politica sa editorială se bazează pe demolatori, birjari şi ciripitori de profesie. Acum, faţă de epocile pe care le-am traversat, informările se fac în direct, iar informatorii au ajuns vedete. Radio şanţ s-a dezvoltat sub umbrela capitalismului de cumetrie. S-a privatizat. A devenit privată. La sate, privata este un obiectiv strategic amplasat în fundul grădinii. Uneori, cînd plouă, se ajunge cu greu la el. Dacă nu parcurgi distanţa în timpul regulamentar, rişti să faci pe tine! Clevetitorii se simt în largul lor la radio şanţ. În ultima vreme, bîrfa este mediatizată intens. În studiourile celor de la radio şanţ, după metode bine stabilite, sînt organizate dezbateri şi mese rotunde cu subiecte de bîrfă la zi. Cine cu cine şi-o trage. Cine pe cine face. În fine, subiecte de mahala şi concluzii demne de atitudinea unor hahalere. Radio şanţ găzduieşte toate putregaiurile aflate încă în activitate. Dacă nu ştii să înjuri sau să bîrfeşti, nu ai nicio şansă să-ţi auzi vocea la radio şanţ. De asemenea, sînt acceptaţi în direct doar gogomanii şi urmaşii lui Bulă, înţeleptul cu căciulă. Grila de programe a celor de la radio şanţ cuprinde multe concursuri interactive, cu participarea directă a mai multor gogomani. De pildă, datul cu bîta în baltă. La această emisiune, datorită şi specificul ei aparte, sînt invitaţi politicienii care mînuiesc foarte bine, indiferent de împrejurări, bîta. Deosebit de interesante sînt emisiunile cu cei care, deşi au fost aleşi sau numiţi în funcţii importante, nu au făcut în viaţa lor nicio scofală. Radio şanţ este echitabil şi imparţial. Stropeşte la fel pe toată lumea cu noroi, fie în dreapta, fie în stînga, pînă îşi atinge scopul.