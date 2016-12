Radiografia unei campanii electorale

BANI CU BUNURI, CA MITĂ În ultima zi de campanie electorală, lucrurile s-au precipitat, iar reprezentanţii unor partide politice s-au folosit de o groază de tertipuri în încercarea de a mai câştiga puţină imagine în ochii electorilor. Disperaţi din cale afară, unii dintre candidaţi au început să împartă mită electorală, sub diferite forme. De-a lungul campaniei, cele mai multe acţiuni poliţieneşti au fost organizate în comuna Cogealac, unde candidaţii unor partide politice au oferit bani electorilor, tichete cadou şi diverse alte cadouri, pentru a vota cu un anume candidat. În fruntea listei se află, cu sumele cele mai mari, unul dintre candidaţii din Mihail Kogălniceanu, care a oferit locuitorilor sume cuprinse între 200 şi 400 de lei, pentru a influenţa votul alegătorilor. Aici a fost pusă la punct şi o strategie concretă. După ce ieşeau din cabina de vot, cei care luau banii ar fi trebuit să împăturească votul doar în două şi nu în patru, pentru ca observatorul partidului să vadă dacă au votat „cu cine trebuie“ sau nu. Poliţiştii s-au autosesizat şi, pentru doi dintre cei suspectaţi că au oferit bani, au obţinut mandat de reţinere pentru 24 de ore, care, vineri seara, s-a transformat, la Judecătorie, în arestare preventivă de 20 zile. La Nicolae Bălcescu, un oficial împărţea cizme şi pixuri cu însemnele unui partid politic, încercând de asemenea să influenţeze votul în favoarea unuia dintre candidaţi.

BĂTAIE, CA-N CODRU Nici localitatea Ovidiu nu a fost scutită de evenimente, numai că aici s-a schimbat registrul. Susţinătorii unuia dintre partidele aflate în cursa electorală au fost bătuţi, unii dintre ei ajungând la spital, alţii au fost ameninţaţi. Cei mai mulţi dintre ei nu au depus reclamaţii... de frică. La Mangalia, un banner electoral a fost mărul discordiei. Peste 30 oameni din două partide politice s-au bătut pentru că unii vroiau să pună un banner stradal, iar alţii, nefiind de acord cu mesajul electoral, au sărit la bătaie. Şi exemplele ar putea continua cu incidentele de la Năvodari, unde unul dintre candidaţi a fost împiedicat în nenumărate rânduri de... câteva maşini de piatră să-şi desfăşoare activităţile electorale. Camioane întregi de piatră au fost puse şi pe terenuri private, doar-doar or împiedica acţiunea contracandidaţilor. Concluzia?! Special pentru aceste perioade de alegeri am avea nevoie de grădiniţe pentru adulţi!