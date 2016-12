Radiografie de... campanie

Ieşirile războinice ale liberalilor din ultimele zile au fost taxate de senatorul Mircea Geoană, care crede că aceştia au intrat prea devreme în campania electorală, prin anunţul că nu vor vota proiectul de lege privind Roşia Montană, chiar dacă el a fost aprobat de miniştrii PNL din Guvern. „Dacă suntem împreună în această campanie, de ce începi campania pe spatele meu, PSD? Pentru ce îl ataci pe Victor Ponta, în urmă cu o săptămână, folosind epitete pe care... eu am crezut că strict Traian Băsescu le foloseşte? De ce mă ataci pe mine? Ataci primele personalităţi din PSD ca popularitate şi după aceea aştepţi ca cineva să îţi pună pe tavă partidul? Trebuie să câştigi publicul PSD”, a declarat Mircea Geoană. Senatorul consideră că e prea devreme pentru a începe campania pentru alegerile prezidenţiale din 2014, în condiţiile în care România are nevoie de stabilitatea majorităţii aflate la guvernare. „Crin Antonescu face o greşeală atacând liderii PSD, crezând că aşa poate să câştige alte categorii de public. Până una-alta, publicul PSD este cel mai numeros din ţară şi, dacă l-ai pierdut, adio şanse la prezidenţiale!”, a avertizat Geoană. Senatorul mai spune că misiunea lui Antonescu este cu atât mai dificilă cu cât stânga nu are un candidat propriu la preşedinţie, iar candidatul USL va trebui să convingă votanţii PSD. „Până într-un anumit punct, retorica anti-Băsescu a ţinut loc de un mesaj care să se ducă şi la inima votantului meu. Retorica anti-Băsescu nu mai este suficientă, lumea vrea să vadă un proiect”, a spus senatorul.