Radu Began, cel mai valoros voleibalist senior în 2011

Ca în fiecare an, Consiliul Judeţean Constanţa şi Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa au stabilit şi au premiat cei mai buni sportivi ai judeţului în 2011. Premii speciale au fost acordate celor mai buni jucători de la sporturile de echipă, seniori şi juniori. Cel mai valoros voleibalist senior a fost desemnat Radu Began (35 de ani), internaţional român, căpitanul echipei CVM Tomis Constanţa.

Reporter: Ce înseamnă pentru tine acest titlu, de cel mai bun voleibalist constănţean al anului?

Radu Began: Mă bucură faptul că munca mea este apreciată. Nu este pentru prima oară când primesc acest titlu şi îmi doresc să nu fie şi ultima oară!

Rep.: Cum a fost anul 2011 pentru tine?

R.B.: 2011 a început mai prost pentru echipa noastră, dar s-a terminat destul de bine. A fost mai întâi finalul campionatului trecut, care nu s-a terminat tocmai frumos pentru Tomis. A fost cam cel mai slab sezon din ultimii ani, dar asta trebuie să ne motiveze şi mai mult, ca să încercăm să revenim acolo unde am fost. Nu va fi uşor, deoarece chiar dacă noi am terminat pe locul 4, celelalte echipe joacă împotriva noastră de parcă noi am fi campioni. Aşa le-a rămas în minte şi toată lumea vrea să ne bată. Este şi asta o formă de respect, însă în acelaşi timp şi noi trebuie să ne respectăm ca echipă, pentru că nu am ajuns încă acolo unde am fost până acum doi ani. Iar ca să ajungi din nou în vârf este foarte greu. Finalul acestui an a fost însă destul de bun: suntem pe locul 2 în campionat şi stăm destul de bine în Cupa României şi în Cupa Challenge. În plus, sunt sănătos şi asta e cel mai important!

Rep.: Ce îţi propui pentru 2012?

R.B.: Vreau să-l începem cât mai bine, adică să câştigăm din nou campionatul şi Cupa României. Vreau să dovedim că suntem capabili să revenim la nivelul la care eram în urmă cu doi ani, chiar dacă e greu să revii în top. Obiectivele echipei noastre, de când am venit eu la Constanţa, nu s-au schimbat niciodată. De fiecare dată am avut ca obiectiv primul loc, în toate competiţiile, ceea ce este foarte corect, pentru că, în opinia mea, fiecare echipă ar trebui să-şi propună câştigarea competiţiilor la care participă.

Rep.: Cum apreciezi activitatea echipei naţionale?

R.B.: Convocarea la naţională nu a fost unul dintre obiectivele mele, dar mă bucur că am fost chemat în continuare. Convocarea vine ca urmare a pregătirii, a muncii de la antrenamente şi a evoluţiilor din teren. Dacă ne gândim la vârsta mea, unii ar fi tentaţi să spună că ar fi venit şi rândul celor tineri să joace la naţională. În sport însă nu există tineri şi bătrâni. În sport eşti bun sau mai puţin bun.

Rep.: La acest sfârşit de an, ce le transmiţi iubitorilor de volei din Constanţa?

R.B.: Le doresc tuturor fanilor noştri, din partea mea şi a colegilor mei, un an nou fericit şi La Mulţi Ani! Să ne vedem sănătoşi la anul şi să vină la sală în număr cât mai mare!