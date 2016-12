Radu Doicaru se întoarce la FC Farul

ÎNTĂRIRI DE LA PIATRA NEAMŢ. Cu o săptămână înaintea plecării în cantonamentul din Antalya, FC Farul încearcă să-şi completeze lotul cu care va aborda returul Ligii a II-a la fotbal. În aceste condiţii, conducerea grupării de pe litoral s-a înţeles cu Ceahlăul Piatra-Neamţ pentru transferul definitiv a doi jucători, atacantul Radu Doicaru şi mijlocaşul Dan Prodan. În vârstă de 31 de ani, Doicaru a fost crescut de Callatis Mangalia şi a mai evoluat pentru FC Farul în perioada 2003-2005, după care a fost transferat la Piatra-Neamţ. Aflat în ultimele şase luni de contract, atacantul s-a înţeles deja cu oficialii constănţeni şi va semna un contract pe an an şi jumătate. „Cine nu şi-ar dori să se întoarcă acasă? M-am înţeles deja cu FC Farul şi sper ca în retur să joc la Constanţa. Am două promovări cu Ceahlăul şi vreau să bifez una şi cu FC Farul”, a spus Doicaru. În schimb, Dan Prodan, evoluează pe postul de mijlocaş şi a venit la Piatra-Neamţ în vara anului trecut, de la Ştiinţa Bacău, fosta grupare finanţată de actualul patron al FC Farul, Giani Nedelcu. În vârstă de 25 de ani, Prodan a fost crescut de Portul Constanţa şi a fost în probe la formaţia-fanion a fotbalului constănţean în urmă cu trei ani. Oficialii grupării de pe litoral încearcă să obţină şi transferul unui fundaş central de la Ceahlăul, principala ţintă fiind Alexandru Ichim (20 de ani). În privinţa postului de portar, FC Farul l-a achiziţionat deja pe Dragoş Mihai Măcelaru, de la FC Snagov, în vârstă de 19 ani, care a evoluat doar două meciuri în turul Ligii a II-a. Constănţenii speră să-l transfere săptămâna viitoare şi pe Andrei Marinescu, fostul portar al celor de la Rapid Bucureşti.

AMICAL ANULAT. Aflaţi în cantonament la Poiana Braşov, constănţenii ar fi trebuit să dispute, duminică, primul amical din acest sezon, pe terenul formaţiei din Liga a III-a Unirea Slobozia, însă meciul are şanse mici să se desfăşoare din cauza vremii nefavorabile. „Pentru moment, zăpada are 30 cm, iar conducerea clubului mi-a comunicat că nu vom intra pe teren prea repede, pentru că riscăm să-l stricăm. Mai avem o variantă, dar suntem dispuşi să venim şi la Constanţa pentru a juca în compania Farului”, a explicat antrenorul Unirii, Ion Răuţă. „Nu putem juca nici la Constanţa, pentru că şi la noi terenul este sub zăpadă. Drept urmare, probabil că echipa va veni duminică acasă, fără să se mai oprească la Slobozia”, a declarat preşedintele executiv al FC Farul, Sevastian Iovănescu.