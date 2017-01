Radu Jude, regizor de teatru

Radu Jude, distins, anul trecut, cu Ursul de Argint la cea de-a 65-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin, pentru „Aferim!”, va regiza primul său spectacol de teatru. El a ales să regizeze pentru Teatrul Național din Timișoara piesa „Scene dintr-o căsnicie”,de Ingmar Bergman.

„Întâlnirea dintre spectatorii Teatrului Național din Timișoara și Radu Jude, alături de trei dintre actorii importanți ai Naționalului timișorean, un scenograf român important și -last, but not least - Ingmar Bergman, este un eveniment original, o cercetare pe artă vizuală vie, nu din peliculă, ci din multă trăire live, din cuvânt, teatru și o cantitate nemărginită de viață. Sunt foarte bucuroasă că Radu Jude a ales Teatrul Național din Timișoara pentru acest experiment valoros la nivel național și european”, a spus managerul Teatrului Național din Timișoara, Ada Lupu Hausvater.

Spectacolul va avea premiera pe 10 martie.

