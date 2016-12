Radu Mazăre a condus distracţia de 1 Mai

„Căpitanul distracţiei” estivale, Radu Mazăre, a îmbrăcat cu mândrie uniforma salvamarilor din Mamaia şi a pornit fiesta celui mai exploziv start de sezon estival de până în prezent. Atât ziua, cât şi noaptea, marţi şi miercuri, primarul - salvamar a mobilizat şi animat întreaga staţiune. Primarul Constanţei a participat, astfel, la filmările pentru clipul imnului staţiunii, şi-a făcut şi tatuaje temporare, a lansat oficial piesa-imn „Viva Mamaia”, împreună cu Loredana, Cabron şi Alex Velea, iar în noaptea de 1 Mai a petrecut până în zori cu o „armată” de fete şi cu turiştii, prin cluburi, unde a făcut un show de zile mari, uimind pe toată lumea cu energia de care a dat dovadă. Imnul staţiunii a fost lansat oficial în seara de 1 Mai, la clubul Ego şi, în aceeaşi seară, „Viva Mamaia” a răsunat pentru prima oară în cluburile din staţiune.

FILMĂRI DE ZI ŞI DE NOAPTE Aşa cum a anunţat încă de mai bine de o lună, mondenul primar Radu Mazăre a participat la filmările pentru videoclipul piesei-imn al staţiunii, care au avut loc marţi după-amiază, pe plaja Ego din Mamaia, apoi noaptea, în clubul Ego, dar și miercuri dimineaţă, tot pe plajă, sub atenta supraveghere a regizorului Dragoş Buliga, împreună cu o echipă de producţie de la Media Pro.

TATUAJUL SALVAMARULUI La începutul filmărilor, primarul Radu Mazăre s-a costumat în salvamar, în stilul anilor ’40-‘50 şi, împreună cu salvamariţele din clip, şi-a făcut două tatuaje temporare pe braţul drept, unul cu o timonă şi altul cu o ancoră, în dreptul cărora şi-a inscripţionat numele staţiunii Mamaia. „E un tatuaj provizoriu, în vara aceasta va fi tatuajul specific salvamarului din Mamaia, cine vrea să-şi facă poate să vină la Mamaia şi să-şi facă tatuajul salvamarului. O să ne gândim să punem cumva în vânzare şi berete specifice. Nu ştiu dacă turiştii vor dori şi budigăi din aceştia, dar berete vor vrea, cu siguranţă. Fetele poartă tatuajul pe picior, iar eu sunt şeful salvamarilor. Îmi doresc să lansăm clipul cât mai repede, însă depinde de producători”, a declarat primarul, în timp ce i se aplica tatuajul. Tot în acelaşi moment Radu Mazăre a declarat că nu va face politică până la adânci bătrâneţi. „Nu o să fac politică până la adânci bătrâneţi. Am început deja să mă sucesc... am dat-o în fashion, în cântări, în filme. Încet-încet, mă retrag de pe scena politică, e mult mai plăcut aşa, cu fetele”, a mărturisit Radu Mazăre.

LOREDANA, DIVA ÎN ALB-ALBASTRU Loredana şi-a făcut apariţia la primele filmări într-o rochie alb cu albastru şi a dansat şi cântat într-o oază special amenajată pe plajă. Ea a spus că s-a costumat în prinţesa mării. Radu Mazăre a fost filmat cu fetele în barcă, vâslind către mal, sărind apoi cu toţii pe nisip şi fugind către Loredana, care i-a chemat în ajutor. „Am minim trei costumaţii diferite cu care voi apărea în clip. Vreau să mai stau măcar o zi după filmări, să mă bucur de mare şi de soare, oricum, de Paşte, voi fi sigur acasă. Eu sunt eroina care dă drumul la petrecere, sunt prinţesa Mării Negre şi mă salvează salvamarul. Are voce primarul, o să-l chem la „Vocea României”, a declarat Loredana.

Noaptea au fost trase cadre în clubul Ego, cu primarul Radu Mazăre şi Loredana îmbrăcaţi de seară şi cu Alex Velea şi Cabron dansând şi cântând versurile lor din melodie, printre foarte multe fete, care mai de care mai sexy. Filmările s-au mutat apoi din nou pe plajă şi au durat până la răsărit, cu Loredana şi Radu Mazăre în mare formă, muncind alături de cele peste 200 de manechine care au asigurat figuraţia în videoclip. Suma aproximativă investită în realizarea clipului „Viva Mamaia” s-a ridicat la peste 30.000 de euro, fonduri provenite din noua taxă de promovare a staţiunii.

LANSAREA PIESEI ŞI DESCHIDEREA SEZONULUI În seara de miercuri, 1 Mai, a avut loc lansarea oficială a piesei „Viva Mamaia”, ocazie cu care a fost deschis oficial sezonul estival pe litoral. O desfăşurare impresionantă de forţe s-a produs, cu această ocazie, la clubul Ego, acolo unde au avut loc scurte prezentări de modă realizate de FashionTV, cu creaţii ale celor mai cunoscuţi designeri români, Cătălin Botezatu, Mihai Albu, Laura Olteanu, Andreea Dogaru şi alţii. Pe ecranele din club a fost proiectată o retrospectivă a celor mai importante evenimente de promovare a staţiunii Mamaia şi a turismului de pe litoral, din vara trecută. Au fost anunţate, de asemenea, ediţiile de anul acesta ale unor evenimente mult-aşteptate, precum FashionTV Summer Festival sau Carnavalul de la Mamaia, care vor avea loc în august.

La eveniment au participat, pe lângă numeroase fotomodele, mulţi jurnalişti, câteva vedete şi oficialităţi, precum ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, consilierul din cadrul Ambasadei Bulgariei în România, Bronislav Denev, viceprimarul Gabriel Stan, preşedintele Asociaţiei Patronale Mamaia, Nicolae Bucovală, sau preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, Corina Martin. Au urcat astfel, din nou, pe scena din Ego, Loredana, Radu Mazăre şi Cabron, care au cântat varianta de club a piesei-imn al staţiunii Mamaia, printre numeroasele fete frumoase, dar şi cei câţiva băieţi costumaţi de carnaval. A rezultat un show de zile mari, cu primarul îmbrăcat în salvamar, care le-a mulţumit tuturor celor implicaţi în promovarea şi dezvoltarea staţiunii Mamaia şi a turismului de pe litoral, privind încrezător către viitor şi primind aplauzele celor prezenţi şi aprecierile proaspetei colege de scenă şi „ambasadoare” a staţiunii Mamaia, Loredana Groza.

CEL MAI COOL PRIMAR DIN ROMÂNIA „Să-l aplaudăm pe cel mai cool primar din România! Dacă ar fi mai mulţi ca el, am fi şi noi în Schengen. Eu m-am lansat la Festivalul de la Mamaia, iar Radu a venit cu această propunere „indecentă”, să facem imnul şi videoclipul, astfel că mi-am concentrat toată energia şi pasiunea. Vă mulţumim celor care credeţi în spiritul acestei staţiuni”, a declarat Loredana.

„Vreau să vă mărturisesc un lucru: de când s-a schimbat Guvernul, nu am reuşit să cheltuim un euro din banii europeni pentru promovarea litoralului, pentru că litoralul a fost şters din Master Planul de turism al României, care a fost adoptat acum doi ani de zile. S-a considerat că nu reprezintă o destinaţie turistică. Sunt bani europeni care nu se pot cheltui pentru promovarea litoralului românesc. Tot ceea ce facem noi aici este rezultatul unui efort comun al nostru. Anul acesta este al Loredanei şi echipei ei, al privaţilor şi al patronatelor, al Asociaţiei Litoral - Delta Dunării, al Asociaţiei Patronale Mamaia. Mulţumim fetelor frumoase, mulţumim FashionTV, un partener care ne-a promovat prin eforturi proprii în peste o sută de ţări, ocazie cu care îi mulţumesc şi bunului meu prieten, deţinătorul FTV, Michel Adam. Sperăm să se schimbe acel Master Plan, care a fost făcut „pe vechi”, ştiţi voi de către cine, şi prin care a fost exclus litoralul de la promovare. Hotelierii mulţumesc că li s-a aprobat taxa de promovare, ca să o poată plăti. E ceva absolut unic”, a declarat primarul Radu Mazăre, iar la sfârşitul discursului său a rostit deja celebrul îndemn din imnul staţiunii: „Să înceapă carnavalul!”.

PARTY NEBUN PRIN CLUBURI În noaptea de 1 Mai, Radu Mazăre s-a dezlănţuit şi a arătat, din nou, ţării întregi, ce înseamnă viaţa de noapte din Mamaia. Primarul a fost bine păzit de peste 20 de fete superbe, care l-au luat la dans o noapte întreagă, l-au pupat, l-au îmbrăţişat, i-au lăsat urme de ruj pe obraz şi s-au amuzat.

„Nebunia” de noapte a început în jurul orei 2.00, în clubul Luv Lounge, fostul Jezoo, acolo unde au cântat Cabron şi Brighi, alături de alţi colegi de la HaHaHa Production, printre care şi Alex Velea. Mazăre şi fetele, cât şi publicul, i-au făcut o primire explozivă lui Cabron, când acesta a urcat pe scenă. Ca să sintetizăm parcursul muzical pe care toţi cei prezenţi au dansat, putem spune că au consumat toată „Apa”, demostrând că „şi iarna sunt pe val”, le-au spus turiştilor „Let’s Be Friends” şi au visat împreună la „Cai verzi pe pereţi”. Cireaşa de pe tort a fost, bineînţeles, „Viva Mamaia”, imnul staţiunii, pentru care Mazăre a urcat pe scenă împreună cu „armata” de fete, alături de Cabron şi Alex Velea.

„Aplauze pentru omul acesta, care a făcut atâtea pentru noi toţi aici, la Mamaia”, a îndemnat publicul rapperul Cabron, făcând referire la primarul Constanţei, Radu Mazăre. „De-abia am început să muncesc! Ziua am fost pe la „bunici”, care mi-au spus... bine că ai venit să ne pupi şi pe noi, babele, nu doar pe gagicile din Mamaia. Aia a fost treaba de zi, asta este treaba de noapte. Nu pot să spun că îmi pare rău că e aglomerat, chiar dacă am făcut o oră dintr-un capăt în celălalt al Mamaiei. Am avut şi vreme frumoasă, şi fete frumoase. E bine!”, a declarat Mazăre la concertul lui Cabron.

După ora 3.00, alaiul petrecerii s-a mutat la clubul Bellagio, cu tot cu fotomodele, artişti, presă şi prieteni, unde a făcut show Alex Velea, iar primarul a declarat că „nu se compară atmosfera de la Mamaia cu niciuna din alte staţiuni europene, peste tot e... beznă, lumea e la culcare, doar aici petrecerea e în toi. Aţi văzut ce plaje avem... hoteluri avem, iar la cluburi îi rupem!”, a conchis Radu Mazăre. Zorii zilei l-au prins pe acesta la fel de energic, dansând cu toate fetele care s-au... balansat senzual pe lângă cel mai sexy primar.