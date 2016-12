Radu Mazăre a oferit flori şi... note „Gaiţelor” Teatrului „Metropolis”

Super-producţia Teatrului „Metropolis” din capitală, „Gaiţele”, de Alexandru Chiriţescu, în regia lui Dan Tudor, s-a jucat la Constanţa, luni seară, în sala arhiplină a Casei de Cultură a Sindicatelor. Distribuţia de excepţie, având capete de afiş pe celebrele actriţe Florina Cercel, Rodica Popescu Bitănescu şi Ileana Stana Ionescu, a atras în jur de 800 de spectatori, un public elevat, dornic să (re)vadă această adevărată bijuterie a dramaturgiei româneşti interbelice, dar cu un subiect mereu actual şi un mesaj puternic, universal valabil. Piesa a fost urmărită cu mult interes şi de primarul Constanţei, Radu Mazăre, care a aplaudat la final în picioare şi apoi, însoţit de directorul Casei de Cultură, Gheorghe Ungureanu, a oferit buchete de flori actriţelor, în semn de preţuire şi respect pentru talentul lor.

Primarul a fost însoţit în sală de mama sa, Gabriela Mazăre, o prietenă a acesteia, Coca Barbu şi mătuşa Heda Popa, care s-au arătat încântate de spectacol. În pauză, în stilul său nonconformist, Radu Mazăre a făcut, amuzat, câteva comentarii cu referire la doamnele care l-au însoţit: „Până acum am urmărit piesa „Gaiţele\" pe scenă şi acum m-am întors să discut cu ale mele, una, două, trei. Mama e şefa, e Aneta (n.r. Duduleanu, personaj interpretat de Florina Cercel), dacă le vezi cum joacă cărţi, identic ce e pe scenă e şi la mine acasă\".

Tot în pauză, primarul Radu Mazăre a oferit şi o notă spectacolului: „Filmul cam de nota 10, piesei i-aş da cam un 7, 7 jumate”. Până la final, însă, Radu Mazăre şi-a schimbat părerea iniţială în... bine: „Iniţial, am spus că faţă de film cam de nota 7 jumăte, dar între timp, am reevaluat, cam 8 şi jumătate, 9”.

La rândul său, mama primarului, Gabriela Mazăre, a declarat: „Mi-a plăcut foarte mult. O galerie de actori pe care îi iubesc foarte mult, care, de ani de zile, mi-au bucurat sufletul. „Foarte frumos, mi-a plăcut foarte mult, aş mai veni de trei-patru ori”, a adăugat şi mătuşa lui Radu Mazăre, Heda Popa. Iar concluzia prietenei Gabrielei Mazăre, Coca Barbu, a fost: „Super!. Mi-au plăcut toţi!”.

„CONSTANŢA NE-A RIDICAT MORALUL ŞI ÎI MULŢUMIM DIN SUFLET!” Timp de mai bine de două ore şi jumătate, sutele de spectatori au savurat momentele comice spumoase, care, sub bagheta regizorală a lui Dan Tudor, s-au derulat scenă după scenă, compunând un spectacol echilibrat şi captivant. Publicul a descoperit-o în rolul Anetei Duduleanu pe una din actriţele de prim rang ale scenei româneşti, Florina Cercel, care a reuşit să creioneze un personaj absolut autentic şi contemporan, extrem de amuzant, energic şi plin de prospeţime. De altfel, chiar şi pentru actriţă a fost o surpriză alegerea regizorului Dan Tudor de a o distribui în rolul Aneta Duduleanu. „Pentru mine a fost o adevărată provocare rolul, tocmai pentru că eu am jucat foarte mult dramă, tragedie, iar în acest spectacol am jucat, vreo 10 ani, Wanda şi mi se părea puţin ciudat să ajung să joc Aneta Duduleanu”, a spus, la final, Florina Cercel. Aceasta a adăugat: „Sala a fost arhiplină şi un public minunat. Constanţa ne-a ridicat moralul şi îi mulţumim din suflet!”.

Intrigantului personaj Aneta Duduleanu, despre care se poate spune că a dominat scena, i-au dat replica alte două mari doamne ale teatrului românesc: Rodica Popescu Bitănescu (Zoia) şi Ileana Stana Ionescu (Lena) amândouă realizând cu minuţiozitate comicul atât de savuros. Acestea şi-au împărţit aplauzele entuziaste ale publicului, cât şi hohotele de râs, cu ceilalţi actori din distribuţie. Spectacolul abundă în dialoguri spumoase şi energice şi reflectă extrem de sugestiv viciile burgheziei de ieri şi de azi, unde statul de vorbă, statul degeaba, jocul de cărţi pe bani şi colivele cu faimă ale oraşului sunt primordiale în caruselul vieţii cotidiene. O veritabilă satiră socială, o piesă în care personajele îşi văd de eterna bârfă cotidiană şi pierd din vedere aspectele esenţiale ale vieţii, într-o intrigă infernală şi absurdă.

La finalul reprezentaţiei, regizorul Dan Tudor a spus: „A fost OK, mai ales că eram şi un pic obosiţi, am avut şi ieri (n.r. duminică) spectacol, am avut trei zile la rând, în Bucureşti. Dar actorii sunt profesionişti şi îşi fac, de fiecare dată, treaba, nu vin la Constanţa altfel decât ar juca la sediu”. Dan Tudor a adăugat: „M-am bucurat că a venit şi primarul Constanţei, Radu Mazăre, dânsul este o sursă de public, prezenţa dânsului în sala de spectacol face ca publicul să fie interesat, să se gândească ce e acolo, ce s-a întâmplat în locul acela unde s-a dus până şi primarul. Constanţei”.

În cadrul evenimentului de luni seară, directorul Casei de Cultură, Gheorghe Ungureanu, a anunţat că, la cererea publicului constănţean, a fost programată o nouă reprezentaţie cu „Gaiţele” Teatrului Metropolis, pe data de 3 decembrie.