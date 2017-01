Radu Mazăre a plecat din PSD

06:49:06 / 28 Mai 2015

Jurnalism

Marti,Mazare si Strutinsky au primit sentinte mai blande,arest la domiciliu. In ziar amintiti doar de aceasta decizie fara sa scrieti ca ieri,miercuri,sentinta finala este I continuare arest preventiv! Mai sus un cititor expunea realizarile fostului primar. Da,a acordat ajutoare nevoiasilor de TREIZECI lei pe luna,cam cat este un pachet. Da a asfaltat orasul,dar in Palazu Mare cu mici exceptii strazile sunt de zeci de ani neasfaltate(cu exceptia zonelor unde s-au construit vile de multe sute de mii de euro. Da a construit blocuri pentru tineri dar ai cui copii sunt acei tineri de au avut bani nu numai pt apartamente dar si pt masini scumpe? Da a construit H Coanda,insa pt contractual de construire este in ancheta,ne mai punand la socoteala proasta alegere a locatiei. Da,in ultima perioada s-a reabilitat o foarte mica parte a zonei peninsulare,dar in present nu se poate intra in emblema orasului,CAZINOU,existand riscul sa cada pe cineva. In sfarsit observ ca nimeni din varful PSD nu sare,macar prin declaratii formale,in sprijinul fostului primar