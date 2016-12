Radu Mazăre: „Aşa trebuie promovat turismul românesc!”

Fashiontv Summer Festival 2011 s-a încheiat, duminică, în aceeaşi notă grandioasă, reunind sub cupola sa prezentări de modă semnate de cei mai în vogă designeri ai momentului din România şi probe ale concursului Ftv Black Sea Models Award, în cadrul căruia cele mai încântătoare tinere au concurat pentru marele premiu constând într-o promovare în valoare de 100.000 de euro, pe toate canalele de difuzare aparţinând brand-ului FashionTV. Creatorul Cătălin Botezatu a făcut senzaţie cu o poveste cu elfi şi o colecţie de rochii de seară care a îmbrăcat modelele pentru concursul FTV Black Sea Models Award.

Publicul, adunat în număr mare în piaţeta Cazinoului din Mamaia, a putut admira pe podium creaţiile lui Cătălin Botezatu, Mihai Albu, Laura Olteanu, Gianni Sapone, dar şi colecţia de bijuterii Diamants. Frumuseţea modelelor şi eleganţa ţinutelor prezentate, augmentate de efecte vizuale şi auditive impresionante, au făcut ca seara să pară desprinsă din calendarul unor evenimente de modă de renume mondial, de genul celor care au loc la Paris, Milano sau New York.

O timişoreancă, marea câştigătoare a Ftv Black Sea Models Award Graţia şi frumuseţea concurentelor Ftv Black Sea Models Award au acaparat atenţia publicului la fiecare pas al acestora pe podiumul Fashiontv Summer Festival. Astfel, tinerele domnişoare au defilat în costume de baie negre, iar la proba rochiilor de seară, acestea au purtat creaţii ale lui Cătălin Botezatu. Câştigătoarele serii au fost: Mădălina Pop - premiul „Fpeople.ro”, Paula Pop - premiul „F 18 Acai for Amazon”, Anca Pop - premiul „F 88 Energy Drink”, Irina Ştefan - premiul „F Vodka”, Ana Maria Oprea - premiul „F Photomodel” şi Florina Trandafir - premiul „F Catwalk Model”.

Andrada Dumitru, marea câştigătoare a Ftv Black Sea Models Award, este din Timişoara şi are 21 de ani. Tânăra, care are înălţimea de 1,74 m şi dimensiunile de 82-64-89, este pasionată de înot şi dans. Mai mult, Andrada este studentă la Medicină Generală, în anul al II-lea şi are planuri serioase de viitor în acest domeniu şi nu numai. „Vreau să termin facultatea şi să studiez în continuare în străinătate. Am să mă axez pe medicină, dar nu voi abandona modellingul...”, a spus aceasta.

Eveniment de mare clasă Spre finalul serii, pe podium a urcat energicul primar al Constanţei, Radu Mazăre, care a înmânat premiul câştigătoarei Ftv Black Sea Models Award. Primarul a ţinut să îi felicite, în engleză, pe toţi cei care au făcut posibil mega-evenimentul de pe litoral. Mai mult, acesta a şi explicat lecţia extraordinară de marketing, numită Fashiontv Summer Festival 2011, dată celor care ar trebui să promoveze turismul românesc. „Evenimentul este unul de senzaţie, de mare top, de mare clasă, iar faptul că este difuzat în direct, în peste 200 de ţări, cu probabil milioane de telespectatori, pe piaţa Chinei, pe piaţa arabă, pe piaţa rusească, ne ridică staţiunea la un nivel foarte înalt. Aşa trebuie promovat turismul românesc, nu cu frunza şi turismul ecumenic şi pixuri şi brichete. Asta este modalitatea de clasă, de ţinută în care trebuie să promovăm turismul românesc şi o fac cu 20.000 de euro de la Primărie. Multă lume are de învăţat!”, a declarat primarul Radu Mazăre.

Seara s-a încheiat cu un super-party dat de unul din cluburile din Mamaia, la care au fost invitaţi toţi cei prezenţi.

Record de audienţă înregistrat de Neptun Tv

Sătui, parcă, de filmele violente, de talkshow-uri, de ştirile care vorbesc despre sărăcie şi infracţionalitate, zeci de mii de români au preferat, sâmbătă seară, frumuseţea şi luxul show-ului de modă. Evenimentul desfăşurat în piaţeta Cazinoului din Mamaia a fost difuzat în exclusivitate în România de Neptun TV. Transmisia live realizată de Neptun TV sâmbătă seară şi momentul decernării titlului de Miss Litoral au fost pe placul a zeci de mii de telespectatori din toată ţara. Programul a fost urmărit în medie de aproape 30.000 de români, iar „minutul de aur” a fost înregistrat la ora 22.29, când 37.000 de români au preferat Neptun TV oricărui alt post de televiziune.

Duminică, Neptun TV a reuşit o altă performanţă de excepţie, producţia HD realizată la Fashiontv Summer Festival de postul constănţean fiind preluată de Fashiontv International şi difuzată prin intermediul acestui canal în aproximativ două sute de ţări din toată lumea.