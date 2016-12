Radu Mazăre: „Categoric sunt justificate protestele funcționarilor“

Protestele organizate de sindicaliștii din administrația publică sunt susținute și de primarul Constanței, Radu Mazăre, care a declarat, ieri, că angajații din acest sector sunt cel mai prost plătiți dintre toate categoriile de bugetari. „Dacă facem o comparație, cred că alții câștigă de 10 ori mai mult. Dacă s-ar putea, eu le-aș crește salariile, dar nu-mi permite legea. Este foarte clar că acești oameni nu sunt deloc bine plătiți, având în vedere responsabilitatea pe care o au“, a declarat Mazăre. Primarul a adăugat că raportul dintre venituri și atribuții nu este deloc echitabil, iar în ultima perioadă oamenii fug de responsabilitățile care le vin în plus. Un exemplu ar fi faptul că angajații Primăriei refuză să mai facă parte din comisiile de licitații pentru că le e frică să semneze. „Până acum spuneam că nu participă firmele la licitații pentru că le este frică, acum nu mai are cine să facă parte din aceste comisii. De aia s-a întârziat licitația pentru beculețe în perioada Sărbătorilor, de aia nu am făcut-o pe cea pentru reabilitarea iluminatului public și nici pentru reparația drumurilor, pentru că nu mai vor să semneze. Acești oameni câștigă 1.200 de lei sau 1.400 de lei în cel mai fericit caz. Categoric sunt justificate protestele“, a mai spus Mazăre.

Amintim că, săptămâna trecută, angajații mai multor primării din județele Constanța și Tulcea au protestat în fața Prefecturii Constanța față de salarizarea deplorabilă din administrație. Și este doar începutul, după cum au anunțat sindicaliștii, care spun că, de săptămâna aceasta, vor fi organizate acțiuni similiare în mai toate municipiile reședință de județ. Mai mult, în 12 februarie, Cartel Alfa anunță o grevă de avertisment de două ore în toate administrațiile publice.