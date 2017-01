Radu Mazăre dă ANI în judecată

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, a fost citat, ieri, la sediul Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI), pentru a da lămuriri într-unul din dosarele deschise de instituţie pe numele lui. La intrarea în sediul ANI, Mazăre a declarat că i s-au solicitat informaţii privind o aşa-zisă casă din Brazilia. “După ce, săptămâna trecută, am spus că Băsescu merită un şut în fund, acum sunt chemat la ANI. Sunt obişnuit. M-au chemat pentru lămuriri referitor la o casă pe care aş avea-o în Brazilia. O prostie, evident”, a declarat Mazăre. Imediat după această declaraţie, Mazăre a intrat în sediul instituţiei, unde, timp de o oră, a răspuns întrebărilor venite din partea angajaţilor ANI. “Le-am spus că sunt nişte slugoi împuţiţi care execută ordinele lui Traian Băsescu şi că vor plăti pentru toate lucrurile rele pe care le fac. M-au chemat, astăzi, aici, într-un dosar în care s-au autosesizat, chipurile pentru o casă din Brazilia. Nici vorbă despre aşa ceva! De fapt, m-au chemat să îmi ceară lămuriri pentru cu totul alte probleme, legate de conturi sau de contractele de publicitate ale Primăriei. Îmi verifică tot ce se poate verifica”, a afirmat Mazăre. El a explicat că angajaţii ANI s-au apucat de verificat o serie de documente pe care, până în prezent, au fost verificate şi declarate perfect legale de alte instituţii ale statului. Reamintim că primarul Mazăre a fost verificat de către angajaţii ANI în trei dosare. Prima autosesizare a celor de la ANI a fost pentru o proprietate nedeclarată în Brazilia, problemă pe care nu au elucidat-o nici până în prezent. Al doilea dosar s-a referit la o serie de contracte de publicitate ale Primăriei, verificările celor de la ANI venind după ce Agenţia Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, Curtea de Conturi şi DNA nu au găsit nici o ilegalitate în atribuirea acelor contracte. Cel de-al treilea dosar al primarului Mazăre s-a referit la o posibilă incompatibilitate a acestuia în anul 2003 când, potrivit ANI, Mazăre ar fi fost şi primar şi administratorul unei firme pentru o perioadă de şase luni. La vremea respectivă, în partea a doua a lunii august 2009, angajaţii ANI au ieşit direct în presă cu aceste informaţii, fără a cere lămuriri de la Mazăre. Dosarul a fost trimis către DNA, iar procurorii, în septembrie, anul curent, au dat o rezoluţie de neîncepere a urmăriri penale în acest caz. “În rezoluţie scrie că nu se confirmă exercitarea funcţiei de administrator concomitent cu cea de primar în perioada 23.04 - 06.11.2003. Pentru toate aceste abuzuri, voi cere despăgubiri de 30.000 de euro, bani pe care îi voi da celor nevoiaşi. Eu nu sunt sărac şi, când am ajuns la Primăria Constanţa, nu eram sărac. Toţi banii pe care îi am sunt perfect justificaţi”, a spus Mazăre, adăugând că pregăteşte un proces împotriva celor de la ANI.