Radu Mazăre Jr. s-a lansat în lumea modei

Fiul primarului Constanţei, Radu Mazăre Jr., şi-a lansat, sâmbătă, propria colecţie de tricouri „Solitar by Radu Mazăre Jr.”. În calitate de proaspăt designer, moştenind aptitudinile mamei sale, designerul Ianina Petcu, dar şi slăbiciunea tatălui său pentru modă, Răducu Mazăre a defilat pe Cabo Beach din Mamaia Nord, pe care o administrează. Alături de el s-au aflat mai multe modele masculine şi feminine, prieteni buni cu care Răducu a participat şi la alte defilări.

COLABORARE CU MAMA SA, DESIGNERUL IANINA PETCU Mazăre Jr. a recunoscut, în prezenţa mamei sale, că noua colecţie este rezultatul pasiunii şi colaborării cu aceasta şi a dezvăluit cum s-a inspirat. „Am avut în plan să realizez tricouri pentru mine şi pentru prietenii mei, modele despre care considerăm noi că se poartă în această vară. Ne-am săturat de atâtea imprimeuri şi am zis să mai încercăm şi forme geometrice interesante. Fără ajutorul mamei nu puteam să fac acest lucru. După reacţia pe care au avut-o prietenii mei şi cei de pe plajă, cred că le plac modelele. Am surprins o tendinţă de vară pentru culori mai simple şi mai clasice", a spus Răducu Mazăre. „De la el a venit propunerea, m-a rugat să facem şi ceva mai modern şi i-am spus OK, dar să vină cu idei. A fost o colaborare bună şi cu rezultate. Eu din generaţia mea şi el din generaţia lui a trebuit să creăm un echilibru. Vom merge mai departe şi cu o colecţie de toamnă cu bluzoane şi hanorace", a declarat mama lui Răducu Mazăre, Ianina Petcu. Cu această ocazie, a fost lansat şi magazinul Concept Shop Solitar, de unde se comercializează tricourile Solitar serie limitată, create special pentru vara lui 2014.