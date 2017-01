Radu Mazăre se pregăteşte să deschidă Carnavalul

06:31:55 / 03 Iulie 2014

Carnaval

In urma cu doua duminici am primit vizita unei familii prietene din tara si am plecat intr-o plimbare spre Mamaia. Cum una dintre persoane are mari probleme locomotorii ne-am incheiat plimbarea in fata pasarelei de la Satul de Vananta deoarece nu exista,sau nu functioneaza,asazisul lift. Am traversat doar eu,de curiozitate,pasarela dus-intors si va pot spune ca fost un adevarat CARNAVAL. O pasarela foarte-foarte ingusta,cu trepte multe si abrupte,cu parinti,unul cu copilul in brate,celalalt cu caruciorul tot in brate,ce mai repet un CARNAVAL.aceasta pasarela este un dispret,prin desconsiderare, la adresa persoanelor cu dizabilitati si o mare rusine a celor care au gandit-o proiectand-o si a celor care au dat avizul de executie. De celelalte pasarele,unele inutile(vezi cea de la REX) nu pot spune nimic nevand sansa,sau nesansa,de a le traversa