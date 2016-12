Radu Mazăre, sufletul petrecerii la Mamaia

Maratonul distracţiilor de 1 Mai, la Mamaia, a făcut ca toate cluburile din staţiune să clocotească timp de trei nopţi. Turişti din toate colţurile ţării şi din lume, dar şi foarte mulţi constănţeni au petrecut nebuneşte împreună, în staţiunea care nu doarme. Conform tradiţiei locale, şi în acest an, primarul Constanţei, Radu Mazăre, s-a aflat în fruntea primilor petrecăreţi ai sezonului estival, pe care i-a întâmpinat cu multă bună dispoziţie şi cu prezenţe feminine... una şi una.

DISTRACŢIE, FRUMUSEŢE ŞI AGLOMERAŢIE Cluburile din nordul staţiunii au fost luate în vizor, vineri noapte, de un puhoi de oameni cu chef acut de distracţie, traficul devenind aglomerat în zona Summerland. Clubul Le Gaga a fost, de asemenea, arhiplin cu diverşi petrecăreţi, care au stat civilizat la coadă minute bune pentru a intra înăuntru. DJ-ii s-au conformat publicului mixt şi au optat pentru o diversitate muzicală, care a mulţumit pe toată lumea. Băieţii din club au fost „depăşiţi total de situaţie“, în faţa unei invazii feminine extrem de sexy. Blonde, brunete, roşcate, mulatre, cu fustiţe şi pantalonaşi scurţi şi, în general, cu ţinute de vară, i-au ameţit pe băieţi cu dansul, i-au ameninţat cu decolteurile şi i-au ademenit cu telefoanele, pentru a se poza distrându-se. Animatoarele în ţinute strălucitoare şi bikini minusculi au pus şi mai mult „paie pe foc“, astfel că noaptea a fost lungă şi albă. „Parada modei“ şi a trend-urilor de frumuseţe din club a scos uşor la iveală tatuaje îndrăzneţe, silicoane, lenjerii pe sub haine strâmte sau transparente, care, din nou, i-au făcut pe băieţi să transpire.

ENGLEZII ÎL RECUNOSC PE MAZĂRE DUPĂ NUMĂRUL DE FETE Primarul Radu Mazăre s-a aflat în club împreună cu câţiva apropiaţi şi, bineînţeles, cu mai multe domnişoare cu aspect ca de pe copertele revistelor. Mazăre s-a distrat şi le-a binedispus pe fete, precum şi pe toţi cei care i-au ieşit în cale, a dansat şi s-a întreţinut cu fetele prin glume, fiind foarte uşor de remarcat şi prin ţinuta de vară, bine asortată, şi de data aceasta, cu tendinţe exotice.

Printre cei peste o mie de oameni din club se puteau distinge foarte uşor turiştii străini, zâmbitori, încântaţi şi privindu-l admirativ pe mondenul primar. Un turist londonez, aflat în vacanţă cu prietenii, l-a recunoscut imediat pe primarul Constanţei după numărul de fete frumoase din jurul său, spunând că auzise despre el înainte să vină în România. „Sunt aici cu prietenii mei şi cu fratele meu, care se căsătoreşte luna viitoare. L-am recunoscut pe primarul Constanţei, pe Mister Mazăre. Mi-am dat seama că e el după câte fete frumoase are în jurul său. Am citit despre el pe internet, căutând informaţii despre Mamaia. Eu sunt jumătate britanic şi jumătate american şi am fost prin multe ţări. Oamenii din România mi se par foarte sociabili şi sinceri. Fetele arată incredibil“, a declarat, extaziat, londonezul, care nu şi-a declinat, însă, identitatea.

Primarul a dat mâna cu el şi i-a urat distracţie plăcută, fără să-i explice, însă, secretul succesului la fete. „Mi-a zis că e venit de câteva zile şi că avem o ţară superbă, că-i plac mult fetele noastre şi că e impresionat de cum ne distrăm şi că a venit cu prieteni din Spania. I-am spus că sunt primar din 2000 şi m-a întrebat cum reuşesc să am atâtea fete frumoase lângă mine. Eu i-am răspuns că asta e o întrebare pentru toată planeta“, a declarat, amuzat, Radu Mazăre.