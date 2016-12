Radu Mazăre: „Sunt hotărât să renunţ. M-am săturat să stau cu geanta la ușă“

„Sunt foarte hotărât să renunț (la Primărie și la funcția politică - n.r.) și asta foarte, foarte curând. Nu îmi mai face plăcere, nu mai pot să-mi desfăşor activitatea şi nu mai vreau. M-am săturat să stau cu geanta la uşă”. Declarația îi aparține primarului Constanței, Radu Mazăre, care a mers, ieri, la arestul Poliției Capitalei pentru a-și lua lucrurile lăsate acolo cu o seară înainte, când aștepta ca magistrații să se pronunțe în dosarul încropit de procurorii DNA, care l-au acuzat de fapte de corupție, conflict de interese și abuz în serviciu. Este a doua oară în ultimul an când primarul spune că se gândește să renunțe la viața publică. Primarul a explicat că apreciază foarte mult faptul că judecătorul a stat timp de patru ore ascultând atent tot ce are el de spus, că a analizat toate documentele depuse (rapoarte ale tuturor instituțiilor care au venit să controleze documentele Primăriei Constanța) și ulterior a mai stat alte cinci ore pentru a le analiza și a da soluția. „Este o cauză complexă, complicată, cu achiziții, cu hotărâri de Consiliu Local, legi și controale. Este de apreciat ce a făcut pentru că atunci când te bagă cineva la beci, acuzându-te că ai luat șpagă nouă milioane de euro și ai cauzat prejudicii de alte zeci de milioane, iar tu ieși din arest pentru că nu există probe, este o decizie importantă, la fel ca și asumarea ei“, a mai spus Mazăre.

LIPSĂ ACUTĂ DE PROBE Decizia judecătorului Anca Alexandrescu este cu atât mai importantă cu cât aceasta este cunoscută pentru exigența de care dă dovadă. Ea a spus că nu se impune nici măcar o măsură restrictivă pentru că, după cum am mai menţionat în paginile cotidianului nostru, referatul procurorilor este bazat pe supoziții, aproximări și „suspiciuni rezonabile“. Această speţă este aproape trasă la indigo după dosarul deschis anul trecut în aprilie, când același procuror nu putut proba presupusele prejudicii indicate. Și atunci Mazăre a fost reținut pentru 24 de ore, la acea dată fiind acuzat că ar fi luat mită pentru ca o firmă israeliană să câștige licitaţia construcției Campusului Social „Henri Coandă”. După expirarea mandatului de reținere, Mazăre a fost eliberat, tot din lipsă de probe. La aproape un an de la circul televizat, șeful administrației constănțene nu a fost trimis în judecată în acel dosar, probabil tot din lipsa probelor, motiv pentru care este lesne de înțeles că decizia de ieri a judecătorului ICCJ a venit ca o palmă grea pentru procurori. Cu toate astea, nu putem să nu ne întrebăm din nou cine plătește pentru aceste acuze care nu se probează și pentru pătarea imaginii celor care sunt hăituiți și puși la zid de procurori? Este vizibil că echipa de la Constanța, Radu Mazăre - Nicușor Constantinescu, a devenit o țintă pentru procurori. „Consider că sunt o țintă, un trofeu și vreau și eu să trăiesc. Nu m-a câștigat nimeni ca să duc viața asta cu geanta la ușă în fiecare dimineață, ca să văd dacă mă iau sau nu mă iau (procurorii - n.r.). Am și eu viața mea și m-am săturat să fiu hăituit în halul ăsta pentru absolut orice lucru“, a mai spus Mazăre.

ȘPAGĂ IMPOZITATĂ? Aprofundând un pic referatul procurorilor, am văzut că aceștia au perseverat în a scrie fantasmagorii. S-ar părea că Mazăre a inovat în „domeniul șpăgilor” pentru că presupusa mită despre care vorbește DNA reprezintă, de fapt, niște contracte legale între firme private, pentru care s-au derulat efectiv toate serviciile contractate și s-au plătit până la ultimul leu impozitele și dările către stat: „În cadrul ședinței de judecată m-a umflat râsul. Unul dintre avocați spunea că este cea mai originală metodă de a primi șpagă. Vorbim despre niște contracte care au fost făcute între două, trei firme private și pentru care s-au plătit TVA, impozit pe salarii și așa mai departe, din care s-au cheltuit toate veniturile plătindu-se oamenii și dându-se dările la stat! Și, cu toate astea, șpaga am luat-o eu personal!? Deci, e o modalitate nouă. Șpagă impozitată”. Datele care dovedesc perfecta legalitate a contractelor aşa-zis fictive se regăsesc în chiar referatul procurorilor, adică tocmai în concluzia anchetei lor. Ar fi absurd să credem că nu au văzut legalitatea actelor menţionate, nu?

„Condițiile din penitenciar sunt inumane“

Întrebat dacă în arestul Poliției Capitalei a împărțit celula cu fostul șef al Agenției Naționale de Integritate, Horia Georgescu, primarul Constanţei a spus că nu. Referindu-se însă la faptul că întreaga sarabandă a dosarului în care este cercetat mai nou a pornit de la o reclamație a lui Georgescu, Mazăre a declarat: „Viața te tăvălește și te învață să te bucuri de orice moment. Nu mă bucur de răul nimănui, dar ieri am fost judecat pentru că am fost reclamat de ANI și de un domn de acolo. Tot ieri a fost și el judecat“. La fel ca și anul trecut, când a fost reținut tot pentru 24 de ore, primarul a împărtășit câteva păreri despre orele petrecute acolo. „În arest, oamenii se poartă admirabil, însă condițiile sunt foarte grele. Desigur, nu spun că ar trebui să existe condiții de hotel, iar eu nu mă plâng pentru că am făcut armata, dar condițiile sunt inumane“, a completat Mazăre.

Aproape aceeași speță, decizii diferite

Prezent ieri la instanță pentru a se judeca o nouă cerere de prelungire a arestului la domiciliu, în dosarul care privește aproape aceeași speță ca a primarului Radu Mazăre, președintele ales al Consiliului Județean Constanța, Nicușor Constantinescu, a declarat: „Pentru aceleași motive am fost arestat la domiciliu. Pentru faptul că am făcut un contract cu SC Soti Cable Neptun, că am făcut plăți conform contractului care este legal în vigoare, că am făcut plăți la Conpress Holding. Și eu, și Mazăre suntem acuzați că avem relații comerciale cu acele firme, dar nu este așa. Am fost acționari în urmă cu 20 de ani și la Neptun TV, și la Conpress. Acestea sunt problemele. Din fericire, ICCJ a respins cererea de arestare pentru 30 de zile pentru Radu Mazăre, a doua oară, pentru lipsă de probe“.