Radu Mazăre, susținut de nevoiași pe care-i ajută

În timp ce procurorii DNA răscoleau Primăria de documente, Radu Mazăre a fost întâmpiat, în această dimineață, la intrarea în instituție, de o femeie într-un scaun cu rotile. Aurelia Crețu are probleme grave de sănătate și a spus că acest lucru nu a împiedicat-o să vină să-l susțină pe primar. ”El ne ajută, ne dă și bani din buzunar. De altfel, toți merg să ia puiul de la Mazăre, dar câți vin aici să-l susțină pentru câte face pentru noi. Alt primar care face așa cum a făcut el pentru noi? Dacă îl ridică pe el mă ridică și pe mine. Am tetrapareză spastică și demielinizare de măduva osoasă. Și casa e dată tot de el. El m-a salvat: îmi dă bani pentru medicamente, de mâncare. Mi-a dat bani pentru corset pentru că fără el nu pot trăi. Toata coloana e terminată. Am un venit de 293 de lei, iar medicamentele sunt 1.000 de lei, lunar. Banii pe care îi primesc sunt din buzanarul lui Mazăre, nu de la Primărie. Ce primesc de la Primărie e cu acte, dar nu lună de lună”, a spus Aurelia Crețu. La rândul său, primarul a spus că a fost de gestul femeii de a-l încuraja. ”M-a emoționat pentru că eu venisem bățos, așa sunt eu, dar te emoționează când vezi un om în situația ei care vine și îți spune că pleacă cu tine, că și-a luat două mere și o sticlă cu apă și merge cu tine oriunde”, a punctat Mazăre. Referitor la acțiunea DNA, primarul Constanței a spus: ”La mine acasă nu au fost percheziții. Am discutat cu angajații de dimineață. Viceprimarul Decebal Făgădău a venit înaintea mea ca să asiste la percheziții. S-ar putea să nu mă întorc acasă. Am dat telefon, le-am zis ce să-mi ia. Trăim ca pe vremea siguranței, a securității sau ghestapoului. Dacă mă umflă, mă umflă, dacă nu mă duc să mă dau cu caiacul pentru că e o zi frumoasă”. Întrebat dacă perchezițiile au legătură cu acțiunile ANI din decembrie, Radu Mazăre a declarat: ”Nu știu pentru că eu nu pot decât să bănuiesc. Nu știu nici câți sunt, nici ce caută exact. Sunt niște domni. Caută acte, știu că sunt și la TV Neptun unde caută tot așa niște contracte, facturi, documente de plată, mai mult nu știu să spun. M-am obișnuit cu ce se întâmplă în România. M-am obișnuit să mă culc seara, dar nu se știe niciodată, așa că m-am pregătit.” De asemenea, Radu Mazăre a mai fost întrebat dacă aceste contracte au mai fost verificate. Are legătură cu reținerea lui Sorin Strutinsky? ”Nu știu. Contractele astea și firmele de la care sunt cerute eu nu mai sunt acționar de 12 ani. Atât la ziar, cât și la TV ori la firma de pază”. Primarul a mai fost întrebat care ar urma să fie acuzațiile?: ”Nu știu. Contratele au fost verificate în nenumărate rânduri, inclusiv proceduri de achiziție și așa mai departe.” El a afirmat că nu biroul său este percheziționat. ”Am întrebat dacă mă iau, mi-au zis că nu. Au rămas viceprimarul, șefa de cabinet și ceilalți colegi ai mei ca să predea documentele. Este vorba despre o perioadă destul de îndelungata pentru care se solicită acte. Vor să ia documente despre societățile de tv la care am fost angajat, despre ziar și firma care strânge gunoiul cu care avem contract din '90 și ceva. Vor documente din 2007 încoace - modalitatea de achiziție, care a mai fost verificată și răsverificată - și autorizațiile de construcție de la două firme - una care a construit Maritimo în 2007 și una care nu a construit încă”, a spus primarul.