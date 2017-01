Radu Mazăre va deveni consultantul unei mari companii turistice

Fostul primar al Constanței Radu Mazăre și-a găsit de muncă în Egipt. El va lucra în cadrul unei mari companii specializate în dezvoltare urbană și turistică. Mazăre a declarat, într-o intervenție pentru postul de televiziune Antena 3, că principala sa sarcină va fi cea de administrare și dezvoltare a unor stațiuni turistice din Egipt. „În aproximativ două săptămâni și jumătate voi semna contractul cu firma la care voi lucra. Această companie deține așezări turistice asemenea orașelor. Cea mai mare stațiune de acest gen din portofoliul lor este El Gouna, din Egipt, a cărei suprafață este cât un sfert din orașul Constanța. În jur de 25.000 de oameni locuiesc permanent acolo, iar în vârf de sezon, populația poate ajunge la 200.000 de locuitori”, a declarat Radu Mazăre. El a lăsat să se înțeleagă faptul că experiența acumulată din cei 15 ani petrecuți în fruntea Primăriei Constanța îl va ajuta în activitatea pe care o va desfășura în cadrul companiei egiptene. Asta cu atât mai mult cu cât, în perioada în care Mazăre a fost primar, stațiunea Mamaia s-a dezvoltat foarte mult din punct de vedere turistic. „Eu sunt inginer naval electrician de meserie, dar nu am profesat, am fost patru ani deputat și 15 ani primar. În calitate de consultant, îi voi ajuta pe cei din companie să dezvolte orașele din portofoliu și să le administreze astfel încât să fie mai atractive pentru turiști, ceea ce am făcut și în Constanța”, a completat Mazăre.

