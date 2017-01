Radu Mazăre va fi cercetat, în continuare, în libertate. „Nu există probe!”

A reuşit să construiască cel mai ieftin cartier social din România şi a fost acuzat că a primit şpagă de la constructor pentru asta. Deşi poate părea absurd, în câteva cuvinte, aşa s-ar putea descrie pătimirile primarului Constanţei, Radu Mazăre. Poate vi se pare prea mult spus? Nu e, chiar deloc. Ca să înţelegeţi mai bine, acuzaţia de luare de mită vine în contextul în care la prima licitaţie pentru lucrările la campusul social Henri Coandă nu s-a prezentat NIMENI. „Aşa de profitabilă este afacerea. Constructorul israelian, care a ieşit în pierdere când a amenajat prima parte a cartierului, nu a mai participat. Şi acum, că l-au luat ăştia cu mascaţi, nu ştiu dacă va mai participa”, declara Mazăre. Cât despre acuzaţiile de dare şi luare de mită în cazul Henri Coandă, primarul a scos în evidenţă aberaţia emisă de procurori: “Constructorul a pierdut 300.000 de euro în contractul pe care l-a derulat pentru campusul social. Cred că trebuie să fii nebun să dai şi şpagă pentru a pierde 300.000 de euro”. Este firesc să fie aşa, pentru că, având în vedere preţurile infime pe care le acceptă Primăria Constanţa pentru construirea campusului, firma acestui constructor a fost singura care s-a înscris la licitaţia publică pentru prima fază a proiectului. Ca dovadă, la licitaţia actuală pentru faza a doua, nu s-a mai prezentat nimeni. Şi, dacă cumva vă întrebaţi de ce tot acest circ, răspunsul este simplu şi se impune ca o evidenţă, de la sine: suntem într-unul dintre cei mai grei ani electorali din ultimele două decenii, iar la Constanţa primarul Radu Mazăre şi preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, au un covârşitor capital electoral. Discreditarea şi poate chiar încarcerarea celor doi reprezentanţi ai autorităţii locale ar lăsa judeţul nostru la mâna galben-verzilor-portocalii, creaturi politice aberante, slăbănoage şi debile, care încearcă acum, în prag de alegeri, să construiască structuri de conjunctură, la fel de debile şi fără consistenţă. Fără alte comentarii.

Aşadar, Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) nu a avut nicio probă pentru a-l acuza pe primar, tot cazul fiind întemeiat pe o sumă descoperită, vezi Doamne, în nişte conturi despre care chiar procurorii spun că sunt imposibil de accesat şi nişte interceptări penibile, în care primarul îi cerea prietenului său, Elan, să-i cumpere bilet de avion spre Israel sau îl certa pe viceprimarul Făgădău că lucrurile se mişcă prea încet, înecate în birocraţie, în cadrul instituţiei pe care o conduce. Şi, dacă n-a mers de prima dată, cu acuzaţia de „luare de mită”, procurorii nu s-au dat bătuţi. Cercetarea penală a fost extinsă şi pentru fals în declaraţii. Că a fost circ mediatic, cu steluţe, beteală, baloane şi clovni, nu încape nicio îndoială: Mazăre a fost ridicat de opt mascaţi înarmaţi până-n dinţi din Herăstrău, unde acesta mânca şi vorbea cu avocata la telefon întrebând-o unde trebuie să se ducă pentru a fi audiat; absolut întâmplător, o televiziune propagandist-băsistă a filmat scena şi a dat imaginile în exclusivitate. La fel şi cu interceptările care nu spun nimic (din 2011!). Au ieşit tiptil din dosarele atent încuiate în birourile procurorilor şi, strecurându-se hoţiş, au nimerit fix în redacţiile ziarelor plătite din asigurările românilor pentru a fi prezentate, a doua zi, dis-de-dimineţă, în cadrul aceluiaşi circ.

Suntem însă convinşi că totul este doar o coincidenţă şi că, în România, Justiţia este liberă şi independentă. Fără nicio ironie, căci un argument în sprijinul acestei afirmaţii este şi hotărârea din Vinerea Mare, prin care primarul Constanţei, Radu Mazăre, va fi cercetat, în continuare, în libertate. Decizia aparţine instanţei supreme, care a respins recursul DNA faţă de controlul judiciar dispus în cazul edilului. Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie este definitivă. La intrarea în sediul instanţei supreme, Mazăre a declarat că nu se poate să fie judecat pentru că a construit case pentru săraci la preţul cel mai mic şi că speră să se facă dreptate, arătând că "Vinerea Mare este ziua victoriei împotriva păcatului şi a Satanei". Şi aşa a fost. La aflarea verdictului, primarul Constanţei a declarat: „În primul rând, vreau să mulţumesc judecătorilor, înţelepciunii şi curajului de care aceştia au dat dovadă. Întotdeauna am spus că dacă într-un regim opresiv ne scapă cineva, aceştia sunt judecători. Multe comentarii nu am de făcut pentru că aţi văzut, s-a menţinut sentinţa dată în prima instanţă. Vreau să le spun Paşte fericit tuturor. Vreau să le urez celor care stau în casele pe care le-am făcut, celor care au crezut în mine şi în dreptate, „Paşte fericit”! Şi, la fel, şi celor care mi-au făcut rău, care mi-au dorit răul. Pentru că suntem în Vinerea Mare”. În ce priveşte derularea audierii de vineri, primarul a afirmat cu sinceritate: „Nu vreau să mai fac comentarii. Cunoaşteţi foarte bine cu toţii subiectul, probele din dosar, tot. Un singur lucru vreau să vă spun... După ce am mai adus documente, procurorii au susţinut ideea că am luat şpagă ca să fac toată procedura legală. Deci, pe tot parcursul zilei de astăzi (vineri - n.r.), nu a fost pusă la îndoială legalitatea acestei achiziţii, ci au spus aşa: Mazăre a luat şpagă să facă acest cartier pentru săraci. Că dacă n-aş fi luat şpagă, n-aş fi luat nici cartierul pentru săraci, nici ăla pentru tineri, nici restul lucrurilor. Cam asta era esenţa, ceea ce e de domeniul absurdului. Şi mă bucur că instanţele au înţeles că era de domeniul absurdului. Era interesul meu sufletesc, în primul rând, să fac pentru oamenii amărâţi şi, dacă vreţi, şi interesul meu electoral, pentru că am promis lucrul ăsta şi era normal să-l fac, ca să fiu votat încă o dată”.

Şi avocaţii lui Radu Mazăre au arătat vineri, după judecarea contestaţiei DNA împotriva deciziei de eliberare a clientului lor, că anchetatorii dovedesc, prin probele aduse în faţa instanţei, că edilul nu şi-a făcut decât datoria, potrivit normelor şi legilor în vigoare. Avocatul Ion Cazacu a arătat că "Parchetul nu a venit cu nimic nou, ci cu o reinterpretarea a probelor din prima fază". Cazacu a subliniat, în acelaşi context, că DNA nici nu putea să depună probe noi, datorită prevederilor legale în vigoare, şi că soluţia primei instanţe, prin care s-a decis cercetarea în libertate a lui Mazăre, a fost una corectă. "Este o constatare pe care o face DNA. Pas cu pas, DNA a arătat că s-au respectat etapele şi legalitatea achiziţiei publice", a arătat Ion Cazacu. Celălalt avocat al lui Radu Mazăre, Cătălin Dancu, a arătat că procurorul DNA a ridicat chestiuni clasificate în timpul şedinţei de judecată, în vreme ce apărarea nu a făcut decât să lămurească completul că prima instanţă a motivat şi analizat corect, "respectiv că nu există probe".

În acelaşi dosar este urmărit penal şi fratele primarului Constanţei, senatorul PSD Alexandru Mazăre, acesta fiind acuzat de complicitate la luare de mită şi fals în declaraţii. La întrebările jurnaliştilor, Radu Mazăre a răspuns: „Fratele meu n-a fost menţionat niciodată de nimeni în acest dosar. În afara prezenţei lui în acuzare, în rest nu s-a referit nimeni niciodată la el, nici onor judecătorul din procesul anterior, nici procurorul în acest moment în care a susţinut la recurs arestarea mea. Fratele meu nu are nicio implicare, nu cunoaşte, e la Senat, nu Senatul construia case. Nu are nicio treabă”.

În ce priveşte postul şi respectarea tradiţiilor religioase, primarul Constanţei a mărturisit: „Eu nu sunt un tip care să ţin foarte mult la aceste reguli sau restricţii religioase, însă cred - şi asta este ceea ce mă călăuzeşte - că este mult mai important să faci bine în viaţă decât să ţii post sau să te duci la biserică şi să te rogi pentru tine şi pentru apropiaţii tăi. Cred că este mult mai important să faci ceva pentru ăia amărâţi care au nevoie de ajutorul tău şi pe care poţi să-i sprijini”.

La curiozităţile jurnalistice legate de starea sa de spirit în timp ce a aşteptat decizia judecătorilor într-un restaurant din apropierea ICCJ, Mazăre a răspuns în stilu-i caracteristic: „Era un restaurant grecesc, cu muzică grecească. Am să vă spun ceva: la un moment dat dansam, pentru că o carte care m-a călăuzit în viaţă a fost Zorba Grecul. Şi când i s-a prăbuşit tot, el dansa. Aşa că, asta e viaţa”.