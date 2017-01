Radu Mazăre va promova Mamaia printr-un serial tv

Primarul Radu Mazăre a contribuit din plin la realizarea videoclipului piesei „Love 2 Party” - produsă de Costi Ioniţă pentru cântăreţii Celia şi Mohombi - pe care l-a vizionat, ieri după-amiază, la Terasa „Florida” din staţiunea Mamaia, fiind încântat de rezultatul final. Acesta este primul material video al unui single în care apare mondenul primar, în costum de samurai, însă nu şi ultimul, deoarece Mazăre a declarat că negociază cu producători de film pentru realizarea unui serial gen „Baywatch” în staţiunea Mamaia, ce va fi difuzat pe posturi Tv internaţionale.

„Am filmat cu ei acum trei săptămâni. Ceea ce am făcut eu cu Costi Ioniţă reprezintă o înţelegere amicală. Mi-a spus că are nevoie de maşini şi eu le-am pus la dispoziţie, am sunat apoi pentru a face rost de un elicopter pentru clip, am chemat şi fete şi i-am propus apoi să filmeze şi la parada carelor alegorice. E un clip frumos... distracţie, fete, şampanie. Am înţeles că în 24 de ore a strâns peste 40.000 de vizualizări”, a declarat Radu Mazăre.

Primarul Constanţei, Radu Mazăre, este încrezător în ideea promovării turismului prin intermediul unor platforme artistice, precum cea de muzică sau de film, susţinând că videoclipul „Love 2 Party” este doar începutul unei noi etape de a face staţiunea Mamaia cunoscută pe plan internaţional.

„Nu pot să neg faptul că-mi face plăcere să particip la un astfel de proiect, cum ar fi un videoclip distractiv, însă, dincolo de plăceri, clipul reprezintă o modalitate de promovare a staţiunii Mamaia şi a României, pe un segment ce dispare. În Occident, cluburile şi barurile se închid foarte devreme. Dacă noi avem cluburi şi fete frumoase, este păcat să nu profităm şi să nu vindem acest produs al distracţiei. Pentru anul viitor sunt în discuţii... nu vă spun cu cine, pentru că deocamdată suntem la stadiul de proiect, dar o să fie produs un serial gen „Baywatch” sau „Miami Vice” la Mamaia, care va fi difuzat pe canale internaţionale”, a mai adăugat primarul Mazăre.