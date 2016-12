Răduleasca a mers la Poliție, de frica amenințărilor

După ce a jignit o concurentă la „Românii au talent”, talent-show pe care îl jurizează, Mihaela Rădulescu este cea mai mediatizată vedetă și nu mai are deloc liniște. Multe voci au considerat că a jignit o tânără de numai 14 ani, spunându-i că e grasă, astfel că Mihaela a fost aspru criticată de fani și mai ales de contestatari. Totodată, se pare că Mihaela Rădulescu a fost și amenințată. Cel puțin asta susține vedeta de televiziune pe pagina personală de Facebook.

„Gata, începe! Am primit și prima amenințare față în față. Stați liniștiți, nu de la vreun telespectator care a crezut că se uită la „Viața spirituală” și nimerise pe „...au talent, Doamne-ajută”, ci de la unul dintre „domnii” despre care am scris, cândva, aici”, a notat Răduleasca. Aceasta a continuat în același ton ironic: „Omul era la cumpărături, în Monaco, unde și locuiește - sper că-și cumpără ceva în dungi sau e personal-shopper pentru vreun procuror. Glumim, pamfletăm, dar omul chiar m-a amenințat - așa, „bărbătește”, ca de la infractor la femeie”. Mihaela a povestit că s-a plâns autorităților: „M-am dus la poliția din țărișoara asta, am relatat întâmplarea și faptele ce-au generat-o. În amenințare a pomenit și de copilul meu, așa că m-am gândit să vă spun și vouă cam cât de josnici sunt unii când sunt în panică”, a scris vedeta pe pagina ei, fără să dea nume.