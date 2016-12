Răduleasca îl aduce pe Baumgartner în țară, în scop umanitar

00:01:08 / 08 Aprilie 2015

Facerea de bine...

A face un bine cuiva este o arta. A face un act de caritate este un semn al umanitatii, al bunatatii si limpezimii sufletesti. A face un act de caritate si a astepta o plata indarat este o crima, o dâra de mizerie sufleteasca. Asa procedeaza Radulescu Mihaela. A reusit sa prosteasca niste masculi cu bani multi, minte putina si potenta slabita, le-a ciugulit banii iara acum o face pe filantroapa Romaniei. Actele ei de caritate insa au mirosul balegii de vaca, al acelui soi de vaca ce da cu copita in galeata cu lapte dupa ce a umplut-o. De fiece data cand pacatuieste, Radulescu Mihaela iese la inaintare cu baiatul ei si cu actele de mila produse asupra romanilor. Cu alte vorbe, Radulescu da cu o mana si scoate ochii nevoiasului cu cealalta mana. Asta nu e binefacere: e bataie de joc! Ne reaminteste atat de des si cu atata tinere de minte ce binefaceri a facut, incat dovedeste cat de putine si insignificante sunt aceste acte: le tine minte! Cand dai cuiva ceva, cand ajuti pe cineva , sa nu te stie nimeni, sa fie doar intre tine si omul nevoias. Cand incepi a striga in gura mare, ca la piata, ca ai facut si ai dres, nu mai miroase a binefacator: duhneste a tzatza sclifosita, care face afaceri cu Duhul Bun. Cum insa Radulescu Mihaela nu are nici rusine, nici Dumnezeu, ceea ce face ea nu mira: dezgusta. Nu lovi in semenii tai, nu judeca, atata vreme cat esti tu insati un simplu om. In numele celor care nu pot merge, eu as refuza binefacerile Raduleascai: ele vin mereu cu un pret mare! Azi a bestelit oamenii nascuti gay, numindu-i ANORMALI, si a justificat acest gest in numele "celor care nu pot sa mearga". Organizeaza un maraton din care castiga bani, faima de cinci minute alaturi de noua ei achizitie masculina si haz de necazurile altora. De ce nu stai in Monaco, femeie fara radacini? Baiatul tau nu e roman, traieste in Monaco, si, dupa afirmatiile tale, acolo sunt barbati homosexuali. De ce nu scrii ACOLO, de ce nu le spui lor ca sunt anormali si un pericol pentru copilul tau? De ce jignesti romanii? Constant? Trist...Daca era in Finlanda, era LINSATA. In 2012, in Finlanda au fost alegerile prezidentiale unde au candidat 2 barbati: UNUL ESTE GAY, foarte iubit de popor! Raduleasco, citeste cum esti descrisa mai sus pentru ca ASTA TI-I PORTRETUL. Ai citit ca Stratosfera a postat CEVA in Germana, ai priceput cuvantul "toleranta" si ce ti-ai spus: "Asta-i!Saptamana patimilor, toleranta, intoleranta, pacate, sodomie, hai pe ei"...Insa, ce n-ai priceput tu, idioato, a fost mesajul comentului facut de Stratosfera: EL VORBEA DESPRE CU TOTUL ALTCEVA! Te-ai bagat in vorba ca musca-n lapte...si nu ai macar bunul simt sa-ti ceri scuze public! La varsta ta se impune o lecuta de demnitate, zic oamenii cu o doza de morala si caracter. Tu ce crezi?