Răduleasca răspunde sfidător criticilor

Mihaela Rădulescu a intrat în gura multor români după ce a spus unei concurente de la „Românii au talent” că este grasă, dar şi după ce a publicat o scrisoare dedicată homosexualilor, pe care i-a numit „anormali”. Acum, după Paște, ea a reacţionat în mediul virtual la atacurile din toate părțile și a lăsat să se înțeleagă că, indiferent de critici, ea are drumul ei. Răduleasca a publicat pe reţeaua de socializare un nou mesaj pentru cei care au făcut-o cu ou şi cu oţet în ultimele săptămâni.

„N-au cum să-ți ia niciodată ce ai în suflet. Nu au cum să-ți ia ce ai în cap. Nu-ți pot trăi viața, nici nu-ți pot accesa liniştea şi nu-ți pot simți iubirea. Ei pot doar să te urmărească cu priviri încruntate, îți pot arunca peste gardul bunei-cuviințe nişte vorbe grele şi fără miza şi mai pot visa că te clatină. Tu zâmbeşte-le, dar ignoră-i, căci nu te pot ajunge din urmă, chiar dacă sunt mereu pe urmele tale. E valabil pentru oricine are succes şi siguranță de sine, pentru oricine a ales să-şi îmbogățească destinul şi să-şi bucure inima, trăind ce vrea, cum vrea, cu cine vrea. Nu vă temeți de răutatea oamenilor, ci antrenați-vă spre a nu-i mai lasa în universul vostru. Căci... se poate. Eu sunt o dovadă bună şi încă vie. Când ei stau pe loc şi se chinuie să-mi mai facă un rău, eu sunt deja la al doilea dans, la al doilea vis împlinit, la următorul proiect, la a două tură de alergare. Când ei au spume la gură, eu am un sărut fierbinte pe buze... Când ei se uită spre viața mea de parcă-s lilieci spânzurați de crengi, care văd invers şi prost, eu am deja bagajele făcute spre o altă destinaţie şi îmi tresaltă inima de bucurie că pot trăi atât de intens, de liber şi de... normal, până la urmă. Când ei fac găşti, eu fac echipe cu fiul meu şi colegi de-ai lui şi ne întrecem în toate sporturile care ne bucură. Când pe ei îi roade, pe noi ne mângâie soarele, marea şi lumea frumoasă din universul nostru. Ceea ce e bine de ştiut şi de aplicat pe orice viaţă care vrea să fie... a ta”, a scris Mihaela Rădulescu pe Facebook.