Raed Arafat vorbește despre un proiect care vizează pregătirea a două spitale pentru cutremur

Secretarul de stat în MAI Raed Arafat a declarat duminică seara, la Antena 3, că va fi derulat un proiect care vizează pregătirea pentru cutremur a două spitale din București.

"Avem un proiect care urmează să pornim cu el care vizează două spitale pe care să le pregătim pentru cutremur. În ce sens să le pregătim? Pe lângă să fim siguri că au rezervă de apă, să fie consolidate. Problema lor va fi — un spital devine inutil după cutremur prin distrugerea internă a echipamentelor și a tot ceea ce este în el dacă nu este corect fixat. Împreună și cu Primăria Generală și cu Primăria sectorului 1 care va viza două spitale — unul al primăriei, unul al Ministerului Sănătății în care vom avea experți care vor merge și vor începe să dea sfaturile pentru aceste aspecte: cum fixezi echipamentele, cum mă pregătesc, cum previn ca spitalul să devină inutil. Acestea să devină modele pentru toate spitalele, pentru alte instituții care să rămână funcționale în timpul dezastrului", a explicat Arafat.

El a spus că a recomandat și crearea unor stocuri pentru situații de urgență.

"Trebuie să avem anumite medicamente în stoc, trebuie să avem inclusiv ambulanțe în stoc. Planul nostru nu este să cumpărăm cum face Germania ambulanțe noi să le punem în stoc. (...) Noi o să facem invers. Când începem dotarea cu ambulanțe noi vom scoate un număr de ambulanțe din cele care mai au ceva viață în ele, le vom pune la punct și le vom stoca. Va trebuie să avem o cifră de ambulanțe de rezervă", a spus secretarul de stat.

Arafat a recomandat populației să stocheze alimente și apă pentru trei zile întrucât în caz de dezastru cel mai probabil magazinele nu vor fi deschise.

"S-ar putea să nu meargă cardurile la cei care au banii pe card. În trei zile statul se va ocupa de problemele de căutare salvare, nu de a merge să rezolve pentru fiecare...", a mai afirmat șeful DSU.

El a menționat că DSU încearcă pregătirea cât mai bună pe partea de dezastre, astfel încât să se ajungă la un nivel cât mai sigur.

"Încercăm să ajungem la un nivel cât mai sigur dar acest lucru depinde de cât mai multe: depinde de bani, depinde de resursa umană. (...) Începem licitația pe ambulanțe pentru că acolo chiar stăm deja depășiți, majoritatea sunt peste nouă ani vechime. Pompierii trebuia să aibă 42.000 de oameni la care se adăugă și pompierii voluntari. La noi în țară suntem 20.000.000, avem 27.000 de pompieri și pompieri voluntari activi realmente sunt vreo 7.000 sau 8.000", a spus Arafat.

Șeful DSU a mărturisit că se afla la Brașov și dormea în momentul cutremurului.

"Când s-a întâmplat am simțit, am sărit din pat și apoi am stat pe marginea patului. După care s-a liniștit. Nu am ieșit din cameră dar nici sub pat nu puteam să mă bag. După care am început cu telefoanele. Sunt mulți care nu l-au simțit", a afirmat secretarul de stat.