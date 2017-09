Rafa Nadal revine în fotoliul de lider al clasamentului ATP

Tenismanul spaniol Rafael Nadal va avansa de luni pe primul loc în clasamentul ATP, după o pauză de trei ani, ultima oară ibericul ocupând prima poziție în ierarhia mondială în iulie 2014. Câștigător a 15 turnee de Grand Slam, Nadal s-a declarat încântat și fericit că va reveni în fotoliul de lider. „Să revin pe primul loc mondial, după trei ani, este ceva minunat. Sunt cu adevărat fericit. Nu este un simplu premiu de consolare, este incredibil”, a spus Nadal după înfrângerea înregistrată în sferturile de finală ale Mastersului 1.000 ATP de la Cincinnati, în fața australianului Nick Kyrgios, scor 2-6, 5-7. Nadal îl va depăși în ierarhia ATP pe fosul lider, britanicul Andy Murray. Nadal și-a asigurat prima poziție în clasamentul ATP după ce elvețianul Roger Federer nu a participat la turneul de la Cincinnati.

În vârstă de 31 ani, Nadal vrea să obțină rezultate foarte bune și la ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open, programat în perioada 28 august - 10 septembrie. „Vreau să demonstrez de ce sunt pe acest loc. Vreau să dau ceea ce am mai bun, pentru a juca la cel mai înalt nivel al meu la New York”, a declarat Nadal, care s-a impus la US Open în 2010 și 2013.