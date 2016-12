Rafael Nadal şi-a anunţat retragerea de la turneul de la Wimbledon

Rafael Nadal s-a retras în turul trei la turneul de Mare Şlem de la Roland Garros, din cauza unei accidentări, iar fostul lider mondial a declarat că nu este apt să participe nici la Wimbledon, competiţie care va debuta pe 27 iunie.

Rafael Nadal, care a câştigat de două ori trofeul de la Wimbledon şi de 9 ori la French Open, s-a accidentat la încheietura mâinii stângi şi a fost nevoită să se retragă de la turneul de la Paris în turul trei. Spaniolul l-a învins în turul secund de la French Open pe argentinianul Facundo Bagnis, victorie graţie căreia a ajuns la 200 de succesuri în turneele de Mare Şlem.

Nadal, care ocupă locul al doilea în clasamentul celor mai multe titluri de Mare Şlem câştigate, 14 la număr, a decis să se retragă de la turneele de la Queen's şi Wimbledon. Nu este sigur dacă Rafael Nadal va putea participa la Jocurile Olimpice de la Rio, care vor avea loc în august. Ibericul a fost ales şi port drapel al ţării sale la competiţia din Brazilia. Nadal a lipsit de la precedenta ediţia a Jocurilor Olimpice, Londra 2012.

"Cu tristeţe vă anunţ că după ce am discutat cu medicii meci şi am primit rezultatele ultimelor teste, nu voi putea juca la Wimbledon în acest an. Aşa cum vă imaginaţi, este o decizie dificilă, dar accidentarea pe care am suferit-o la Roland Garros are nevoie de timp pentru a se vindeca", a postat Rafael Nadal, pe pagina personală de Facebook.

Spaniolul va fi înlocuit la Wimbledon de Albert Montanes. De asemenea, de la al treilea turneu de Mare Şlem al anului şi-au anunţat retragerea Tommy Robredo şi australianul Thanasi Kokkinakis. Cei doi vor fi înlocuiţi cu Gastao Elias şi Facundo Bagnis.