Rafinament şi eleganţă la „Summer Fashion Festival”

Terasa Hotelului Rex din Mamaia a fost, în perioada 27 - 29 iulie, gazda unuia dintre cele mai importante evenimente mondene ale verii, „Summer Fashion Festival”, manifestare care a reunit impresionante prezentări de modă, dar şi concursul „Miss Litoral”. Cele trei seri ale manifestării s-au bucurat de o prezenţă numeroasă, printre participanţii la eveniment numărîndu-se creatorii Doina Levintza, Rita Mureşan, Zina Dumitrescu, Mihai Albu şi Marcela Cuzic - singurul designer din Constanţa care a prezentat o colecţie în cadrul „Summer Fashion Festival”. Parada rochiilor elegante a avut loc nu doar pe podium, ci şi pe terasă, participantele la eveniment etalînd ţinute elegante. „La această ediţie sînt consultant şi organizator, pentru că am venit la malul mării în vacanţă. De cînd am venit pe litoral, mă uit cu foarte mare atenţie şi am constatat, spre surprinderea mea, că pe plajă, la Mamaia, sînt foarte multe fete frumoase”, a declarat, designerul Zina Dumitrescu, care a făcut parte din juriul „Miss Litoral”.

Cea de-a VI-a ediţie a evenimentului a debutat, vineri seară, cu prima probă a „Miss Litoral”, cea a costumelor de baie, în cadrul căreia cele 39 de concurente au încercat să impresioneze juriul cu ţinute... sexy. Seara a continuat cu o colecţie de rochii de seară, semnată „ERSA Atelier”, dar şi cu o prezentare de coafuri realizată de „Glam Hair Studio”.

Cătălin Botezatu, primul designer din lume care a creat pentru un brand auto

Cea mai spectaculoasă prezentare de modă a avut loc sîmbătă seară, cînd designerul Cătălin Botezatu a adus, pe podiumul terasei hotelului Rex, prima colecţie din lume dedicată unui brand auto. Celebrul creator de modă a prezentat o colecţie haute-couture, dedicată brandului celebrei mărci de maşini Maserati - care a avut lansarea oficială pe litoralul românesc şi care i-a permis designerului român să restilizeze simbolurile autoturismului şi să le aplice pe rochiile prezentate. După ce, timp de două luni, a pregătit cu minuţiozitate această colecţie, Cătălin Botezatu a adus în faţa publicului peste 10 rochii de culoare neagră, „pentru că negrul înseamnă sobrietate, întotdeauna exprimă mult rafinament. Ce poate fi mai rafinat decît negrul pentru o maşină rafinată ca Maserati!”, după cum a declarat creatorul.

Publicul a fost impresionat nu doar de culoarea rochiilor, ci şi de îmbinarea originală a texturilor, mătăsuri, voaluri naturale, foarte multe materiale paietate şi mărgelate manual, la care au fost adăugate pene de cocoş american, blănuri şi tafta. Şi atunci cînd a realizat această colecţie, designerul nu s-a oprit aici, pentru că rochiile au fost puternic accesorizate cu semnele stilizate ale Maserati şi, bineînţeles, cu cristale Swarovski. Deoarece Cătălin Botezatu creează pentru femeia care ştie că luxul nu este un moft, ci o necesitate şi care, în acelaşi timp, ştie să fie şi elegantă şi misterioasă, coafurile modelelor au fost, la rîndul lor, impresionante, evidenţiind ţinutele prezentate. „Este prima colecţie făcută pentru o firmă, dar sper să placă clienţilor, în primul rînd, pentru că este o colecţie la care s-a muncit mult şi care este extrem de accesorizată. Deja, patronii Maserati din Danemarca doresc un show de genul acesta, colecţia urmînd a fi prezentată şi la Londra”, a precizat Cătălin Botezatu.

„Summer Fashion Festival” s-a încheiat, ieri seară, cu prezentarea a patru colecţii de modă semnate de Rita Mureşan, „Dia Collection”, Laura Olteanu - Mihai Albu şi Marcela Cuzi.