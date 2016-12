Rafinăria Petromidia merge ca unsă

RECORD DUPĂ RECORD Rafinăria Petromidia a prelucrat, de la intrarea în exploatare (1979) și până în prezent, 100 de milioane de tone de materie primă. Anul trecut, rafinăria a prelucrat 5 milioane de tone (13.800 tone/zi), un record absolut, și a funcționat la capacitate maximă, fără nicio oprire, a declarat ieri vicepreședintele KMG International (fostul Rompetrol Grup), care operează rafinăria, Cătălin Dumitru. „Pe lângă scăderea costului de procesare la 21,2 dolari/tonă, creșterea randamentelor la motorină (48,8%) și reducerea pierderilor de produse petroliere (-10%) și costuri logistice (-5%), am atins capacități maxime de producție la polipropilenă (90.000 tone), bitum (61.400 tone) și n-hexan (64.000 tone). În plus, am finalizat procesul de modernizare a 90 de stații Rompetrol din România și am implementat un nou concept de benzinărie în Moldova și Georgia“, a spus Dumitru. El a anunțat că în acest an va avea loc revizia generală a rafinăriei Petromidia; procesul, care are loc la fiecare cinci ani, va costa 100 milioane dolari și va presupune închiderea tuturor instalațiilor pentru 40 de zile. KMG International va investi încă 100 milioane dolari în dezvoltarea segmentului de retail și rebrandingul benzinăriilor.

PIEDICI DE STAT Cât despre mult-așteptata vânzare a pachetului de 26,6% dintre acțiunile Petromidia, ea se va face abia peste 6 - 7 luni, din cauza procedurilor greoaie ale statului român, a declarat și vicepreședintele senior al KMG International, Azamat Zhangulov, prezent ieri la rafinăria din Năvodari. România a semnat în 2013 un memorandum cu grupul Rompetrol, care prevedea transferul unui pachet de 26,6% din acțiunile rafinăriei Petromidia, pentru 200 milioane dolari, și înființarea unui fond de investiții de circa un miliard de dolari. Licitația trebuia să aibă loc anul trecut, dar cele două părți nu s-au înțeles asupra proiectelor pe care kazahii vroiau să le implementeze. Ieri, Zhangulov a spus că accelerarea licitației, răscumpărarea acțiunilor și înființarea fondului de investiții ar genera un plus de 2.000 de locuri de muncă.