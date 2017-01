Răfuială interlopă cu pistoale, săbii şi bîte

După o perioadă de linişte de cîteva luni, spiritele s-au incins din nou între clanurile interlope constănţene “Fraţii” şi “Spaniolul”. Reglarea de conturi consumată, joi noaptea, în plină stradă, în centrul Constanţei arată că războiul între cele două clanuri din Constanţa este departe de a se fi încheiat. Martorii spun că, aproape o sută de persoane, înarmate cu bîte, răngi, săbii şi pistoale au coborît din 20 de maşini în faţa barului “Cris&Gabi”, de pe strada Crinului din cartierul constănţean Coiciu, al cărui proprietar este Gabriel Gheorghiu, fratele lui Cristian Gheorghiu, zis “Cristel”, membru al clanului interlop “Fraţii”. Agresorii, despre care Cristel spune că ar fi membri ai grupării rivale “Spaniolul”, au tras mai multe focuri de armă, au distrus trei autoturisme parcate în faţa barului şi, spărgînd geamurile, au încercat să intre cu forţa peste persoanele aflate în local, care se baricadaseră înăuntru. După ce au produs pagube semnificative, au fugit apoi cu maşinile cu care veniseră. Totul a durat mai puţin de zece minute, iar la sosirea poliţiştilor, chemaţi de rudele lui Cristel, agresorii dispăruseră. În urma scandalagiilor, pe stradă s-au găsit două tuburi ce provin de la o armă cu gaze, un ciocan, o macetă, şi un cuţit. “Pe mine mă căutau pentru că am aflat că maşinile au trecut pe la sala de sport unde mă antrenez şi pe la un restaurant pe care îl frecventez. Am fost sunat de fratele meu şi am venit imediat la bar”, a declarat Cristel. Gheorghiu susţine că atacatorii ar fi membri ai clanului interlop rival “Spaniolul”, iar conflictul vine la o săptămână după devastarea casei fratelui său tot de către membrii aceleiaşi grupări. “Caută să ne intimideze. Totul pleacă de la procesul pe care îl am cu trei dintre ei. I-am recunoscut pe Tomescu, Călimărea şi Vanghele (n.r. - toţi trei, membri ai grupării rivale “Spaniolul”)”, a adăugat Cristian Gheorghiu. Poliţişti, jandarmi şi trupe DIAS încercă să dea de urma atacatorilor care vor fi cercetaţi pentru distrugere şi ultraj contra bunelor moravuri. Fraţii Gheorghiu spun că, dacă nu li se va face dreptate, vor proceda la fel ca duşmanii lor de moarte, ceea ce dovedeşte că războiul între cele două clanuri interlope din Constanţa se acutizează. Membrii grupărilor Fraţii şi Spaniolul au fost cercetaţi pentru provocarea mai multor scandaluri, în ultimii ani, în Constanţa, iar confruntările dintre interlopi s-au soldat cu răniţi şi bunuri distruse.