Raiffeisen Banca pentru Locuinţe a acordat primul credit locativ

Raiffeisen Banca pentru Locuinţe (RBL) a acordat, recent, primul credit locativ şi a primit peste 100 de cereri pentru contractarea unor astfel de împrumuturi. "Pînă acum, contractale încheiate de clienţii RBL presupuneau existenţa unei perioade de economisire de cel puţin 18 luni. A venit timpul să acordăm şi împrumuturi", a declarat, ieri, vicepreşedintele RBL, Wolfgang Melzer. Din totalul cererilor, aprox. 75% au ca destinaţie realizarea de lucrări de modernizare a unui spaţiu locativ, conform reprezentanţilor RBL. Banca şi-a început activitatea în iunie 2004, fiind prima instituţie de credit din sistemul bancar românesc înfiinţată potrivit Legii 541/2002 privind economisirea şi creditarea în sistem colectiv pentru domeniul locativ. Produsul RBL reprezintă un instrument de economisire şi, ulterior, de creditare, destinat finanţărilor investiţiilor în sistemul locativ. Pentru a beneficia de un credit, clientul băncii este obligat să realizeze depuneri pe o perioadă de minimum 18 luni, după care poate primi un împrumut reprezentînd dublul sumei economisite. În etapa de economisire, statul oferă o primă de 15% din suma economisită în anul calendaristic precedent, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 150 de euro.

Potrivit reprezentanţilor băncii, dobînda pentru sumele economisite se ridică la 3% pe an, în lei, iar pentru creditul locativ acordat banca solicită o rată dobînzii de 6%. În paralel cu creditul locativ, RBL a lansat împrumutul intermediar pentru clienţii care au în cont un sold minim de 50% din valoarea contractului, dar nu au economisit timp de minim 18 luni. Primul împrumut de acest tip a fost acordat de RBL în luna iunie. Pentru a beneficia de un credit intermediar în lei, clientul RBL trebuie să economisească o perioadă de trei luni şi să aibă un sold de cel puţin 50% din valoarea contractului. Rata dobînzii este de 7,5% pe an, fixă pe perioada împrumutului. Un împrumut intermediar poate fi transformat în credit locativ dacă clientul RBL va economisi cel puţin 18 luni şi atinge cifra de evaluare impusă de bancă. Produsele RBL sînt distribuite prin trei canale, şi anume o reţea de de agenţi proprii de peste 9.000 de colaboratori, sucursalele şi agenţiile Raiffeisen Bank România şi prin parteneri de afaceri. Potrivit preşedintelui băncii, Ionuţ Costea, RBL are aprox. 100.000 de clienţi, valoarea totală a contractelor de economisire-creditare ridicîndu-se la 500 de milioane de euro. La sfîrşitul primului semestru, volumul total al economiilor clienţilor Raiffeisen Banca pentru Locuinţe se apropia de 41 de milioane euro, faţă de 28 de milioane euro în decembrie 2005.