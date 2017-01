Raiffeisen Bank nu va retrage niciun ban din România

Raiffeisen Bank România va reduce în acest an numărul angajărilor, iar personalul va scădea pînă la finalul lui 2009 sub 6.800 de salariaţi, cît activau la sfîrşitul anului trecut, a afirmat preşedintele instiuţiei de credit, Steven van Groningen. \"În ianuarie şi februarie am angajat relativ puţin, iar dacă ne gîndim că numărul plecărilor este mai mare decît cel al angajărilor, ajungem la o reducere a personalului cu 30-40 salariaţi lunar. Deci, la finalul lui 2009, numărul va fi mai mic decît la 31 decembrie 2008, cînd banca avea 6.800 de angajaţi\", a spus van Groningen. El a mai declarat că, în 2008, aproximativ 100 de persoane plecau din bancă \"în perioadele după ce angajam 200 de oameni\". Referitor la cheltuielile cu personalul, şeful Raiffeisen a explicat că acestea au reprezentat anul trecut aproximativ 50% din totalul cheltuielilor instituţiei. El a menţionat în plus costurile foarte mari existente pe partea de arhivare sau posibilitatea renegocierii chiriilor pentru unităţile existente sau costurile cu personalul. Vestea bună venită din partea conducerii grupului Raiffeisen International este că, în afara dividendelor cuvenite acţionarilor, grupul nu a retras şi nu va retrage niciun ban din România, ci va asigura suficientă lichiditate şi capital pentru ca sucursala locală să-şi atingă toate obiectivele, a declarat directorul general al Raiffeisen International, Herbert Stepic. Cei peste 17.000 de acţionari ai Raiffeisen Bank au primit dividende pentru prima dată, în 2008, iar acţionarul principal, Raiffeisen International, a primit dividende în valoare de 11,8 milioane de euro, se arată într-un comunicat al băncii austriece.