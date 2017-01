“Raiffeisen Casa Ta”, primul centru de credite imobiliare şi ipotecare la Constanţa

Cel de-al doilea centru de credite imobiliare şi ipotecare - Raiffeisen Bank “Casa Ta“, a fost inaugurat, ieri, la Constanţa. Situat pe bld. Alexandru Lăpuşneanu nr.89, bl.LE 33, centrul este deschis de luni pînă vineri între orele 9:00 - 18:30, clienţii avînd posibilitatea stabilirii unor întîlniri cu specialiştii băncii şi în afara orelor de program. “Proiectul a fost demarat în martie 2006 la Bucureşti, cînd s-a inaugurat primul centru specializat în credite imobiliare-ipotecare din România. Centrul acordă consultanţă de specialitate clienţilor interesaţi de obţinerea unui împrumut pentru achiziţionarea unei locuinţe. Pe parcursul întregului proces de creditare, pornind de la etapa de informare şi pînă la semnarea contractelor de vînzare-cumpărare, de ipotecă şi de credit, clienţii beneficiază de asistenţă de specialitate”, a declarat directorul executiv Aria Credite Persoane Fizice, Raiffeisen Bank, Mădălina Teodorescu. Ea a adăugat că Raiffeisen Bank a lansat acest proiect unic pe piaţa românească pornind de la complexitatea din ce în ce mai mare a produselor de creditare oferite şi nevoia clienţilor de a beneficia de consultanţă de specialitate în domeniu: “Practic toţi cei interesaţi să-şi cumpere sau să-şi construiască o casă prin credit vor putea discuta cu cei mai buni specialişti ai noştri, beneficiind de toate opţiunile unui astfel de demers“. Potrivit lui Teodorescu, deschiderea centrului imobiliar nu presupune redirecţionarea clienţilor către acest centru, ci fiecare agenţie şi sucursală a băncii poate furniza detalii despre creditele imobiliare. “Ne propunem ca produsele noastre de creditare să răspundă cît mai bine necesităţilor clienţilor şi să ţină cont de evoluţiile pieţei. Anul acesta am completat oferta noastră de credite ipotecare, introducînd creditele în franci elveţieni care pot fi mai avantajoase pentru clienţi”, a precizat vicepreşedintele Diviziei Retail a Raiffeisen Bank, Răzvan Munteanu.

Valoarea creditului imobiliar-ipotecar “Casa Ta“ oferit de Raiffeisen Bank este de minimum 5.000 şi 200.000 de euro, echivalent în lei sau franci elveţieni, perioda de rambursare fiind cuprinsă între 3 şi 25 de ani. De asemenea, dobînda este variabilă - 4,9% pe an pentru creditele în franci elveţieni, 6,9% pe an pentru creditele în euro şi 8,4% pe an pentru creditele în lei. Totodată, procedurile de acordare a creditelor destinate persoanelor fizice ale Raiffeisen Bank a suferit unele modificări, în sensul că documentaţia necesară a fost simplificată semnificativ, Totodată, şi modalitatea de calcul a veniturilor s-a schimbat, în sensul că se iau în calcul mai multe categorii de venituri. Astfel, clientul nu mai trebuie să prezinte cartea de muncă, iar evaluarea imobilului adus în garanţie este gratuită. Banca eliberează un certificat de preaprobare a creditului, valabil 30 de zile, perioadă în care clientul poate să caute pe piaţa imobiliară locuinţa pe care intenţionează să o achiziţioneze, avînd finanţarea asigurată. În plus, pentru creditele destinate modernizării locuinţei sau achiziţiei de terenuri, banca acceptă drept garanţii bunuri imobile aflate în proprietatea unor terţi. Potrivit reprezentanţilor băncii, apariţia unei centru specializat în credite imobiliare-ipotecare va determina dezvoltarea împrumuturilor ipotecare în România.