RAJA a branşat, gratuit, o familie nevoiaşă

Ziua Mondială a Apei, sărbătorită în fiecare an, în 22 martie, este un prilej pentru SC RAJA SA, în calitate de operator regional în domeniul alimentării populaţiei cu apă potabilă şi al epurării apelor uzate, să organizeze, timp de trei zile, o suită de acţiuni prin care să accentueze rolul pe care îl are apa în viaţa noastră cotidiană. O primă acţiune a operatorului regional a fost organizată ieri şi a vizat ajutorarea unei familii din Cumpăna, cu posibilităţi financiare limitate, să-şi branşeze locuinţa la sistemul de alimentare cu apă al comunei. La iniţiativa reprezentanţilor organizaţiei „World Vision” - Biroul Constanţa, care au trimis o adresă despre situaţia familiei Scurtu (Elena şi Daniel - nr.), SC RAJA SA a decis să ajute familia să aibă apă potabilă în curte, fără să plătească costurile lucrărilor efectuate de specialiştii societăţii. „Am descoperit situaţia familiei Scurtu şi m-am gândit că aş vrea să fac ceva mai mult decât să relatez un simplu caz. Am mers la SC RAJA SA, am depus o adresă oficială în care am prezentat cazul şi am sperat că ar putea interveni să ajute familia cu ocazia Zilei Internaţionale a Apei. Ieri (marţi - n.r.) am primit răspunsul pozitiv şi am avut o uriaşă bucurie în suflet. Sunt încântată că SC RAJA SA a făcut un asemnea gest şi nu pot decât să le mulţumesc”, a declarat specialist Marketing şi Comunicare World Vision Romania- Biroul Constanţa, Isabela Ştefan Iorga.

SURPRIZĂ Vestea le-a luat prin surprindere pe Elena Scurtu, dar şi pe cele două fetiţe ale sale, Ionela - nouă ani şi Andreea - cinci ani. Cele două micuţe nu înţeleg prea bine necesitatea existenţei elementului vital - apă - într-o gospodărie, însă fericirea li s-a citit pe chip în momentul în care racordurile au fost gata şi, cu ajutorul mamei, au deschis robinetul amenajat în curte. Pe rând, Andreea şi Ionela s-au spălat pe mâini folosind apa care a început să curgă la robinet. De şapte ani, de când au reuşit să „improvizeze” o casă cu materiale primite din donaţii şi din partea Primăriei Cumpăna, mama a fost nevoită să care, săptămânal, bidoane cu apă, de 60 de litri, pentru gospodărie.

FAMILIE ÎN GRIJA COMUNITĂŢII Povestea familiei Scurtu este cu siguranţă criticată de mulţi, însă cele două copile nu au nicio vină, astfel că se încearcă, pe cât posibil, un sprijin din partea comunităţii. Despre ce este vorba? Tatăl - Daniel Scurtu - nu are grijă de fetele sale aşa cum ar trebui să o facă un părinte responsabil. Mama povesteşte că el are probleme cu băutura şi cu jocurile de noroc, iar banii pe care îi câştigă îi cheltuieşte pe cele două vicii. „De doi ani am aflat şi eu de jocurile de noroc. Nici nu ştiam că există aşa ceva”, mărturiseşte mama. Declaraţiile femeii sunt susţinute şi de primarul comunei, Mariana Gâju, care a venit, ieri, să fie alături de familia care a primit ajutorul. „Soţul (Scurtu Daniel - nr.) este consumator de alcool. Atunci când lucrează, bruma de bani pe care o câştigă o cheltuieşte în totalitate la jocuri de poker. De aceea, mama nu are ce pune pe masă. La un moment dat, el spunea că nu poate să lucreze pentru că este bolnav, însă după control s-a dovedit că nu suferea de nimic. A trebuit să meargă un asistent social şi Poliţia Locală acasă „să-l invite” să muncească. Dar a spus că nu munceşte pentru o mie de lei, şi că mai bine stă degeaba. Din cauza asta familia a ajuns să fie în grija comunităţii”, a spus primarul. „Noi obligăm societăţile să ia salariaţi din Cumpăna pentru a-i ajuta pe oameni să aibă de muncă”, a spus Gâju. Familia a fost ajutată de Organizaţia non-guvernamentală „Holt” cu rechizite şi alimente, dar şi de Primărie, cu diverse ocazii. În ciuda greutăţilor de acasă, fetele urmează cursurile şcolii de karate şi sunt sprijinite de Primărie să aibă parte, zilnic, de o masă caldă la Cantina din Biserică Sfânta Cuvioasă Parascheva.

„ELENA SCURTU MI-A POVESTIT CĂ ŞTIE DE LA FETELE EI CĂ, LA GRĂDINIŢĂ, DACĂ HAINELE NU MIROS FRUMOS ŞI DACĂ NU EŞTI SPĂLAT, COPIII TE IZOLEAZĂ. ESTE CUMPLIT PENTRU UN COPIL SĂ PĂŢEASCĂ ACEST LUCRU”, A DECLARAT REPREZENTANTUL WORLD VISION.

La rândul lor, reprezentanţii RAJA spun că motivul pentru care au ales să ajute familia Scurtu este faptul că fetele au rezultate foarte bune la învăţătură. Purtătorul de cuvânt al RAJA, Irina Oprea, spune că nu este prima dată când vine în ajutorul unei familii deosebite. „Pentru tot ceea ce însemna necesarul de apă zilnic, mama era nevoită să care apă chiar şi de la 800 de metri depărtare. Ne bucurăm că am putut să fim alături de această familie. Nu este nici prima şi nu va fi nici ultima acţiune de acest gen”, a declarat Oprea.