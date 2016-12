RAJA, campioană la absorbţia fondurilor europene!

La sediul central SC RAJA SA Constanţa a avut loc, vineri, semnarea contractelor de lucrări: „Reabilitare Reţele apă/canal Peninsulă – localitatea Constanţa”; „Reabilitare reţele de apă în zona centru – inclusiv magistrale – localitatea Constanţa” şi „Asistenţa Tehnică de supervizare lucrări” pentru contractul „Reabilitarea Staţiei de Epurare ape uzate Eforie Sud”. Contractele fac parte din Programul Operaţional Sectorial de Mediu Axa 1 „Extinderea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată”. “Avem toate motivele să fim bucuroşi. Au fost semnate contracte importante de reabilitare a zonei Peninsulare şi a zonei centrale. Semnarea contractelor demonstrează că la Constanţa, la SC RAJA SA, gradul de absorbţie a fondurilor, problema spinoasă a ţării noastre, ineficienţa în acest domeniu fiind cunoscută de fiecare român, se desfăşoară foarte bine. Reţelele de apă sunt vechi de 74 de ani, iar suprateranul nu poate fi abordat dacă nu se rezolvă problema infrastructurii. În maximum doi ani, punctul de atracţie al Constanţei va fi zona Peninsulară. Lucrările vor demara în maximum două săptămâni, într-un ritm intens. Se va lucra în trei schimburi, inclusiv sâmbăta şi duminica, astfel încât în cel mult un an şi jumătate lucrările vor fi finalizate”, a declarat directorul executiv al SC RAJA SA, Felix Stroe. Valoarea ambiţiosului proiect derulat de SC RAJA SA Constanţa se ridică la 1,15 miliarde lei (aproximativ 271 milioane euro). Programul european, denumit generic POS MEDIU are, la Constanţa, două componente mari: „Reabilitarea Staţiei de Epurare ape uzate Eforie Sud” în valoare de 139 milioane lei, din care face parte şi contractul de asistenţă tehnică şi „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanţa - Ialomiţa” în valoare de 1,07 miliarde lei, componentă din care fac parte celelalte două contrate de lucrări ce au fost semnate vineri. Acestea sunt Contractul „Asistenţa Tehnică de supervizare lucrări” pentru proiectul „Reabilitarea Staţiei de Epurare ape uzate Eforie Sud” care s-a semnat cu asocierea ARCE Ingineria, Planification Proyectos Y Gestion, AIE – SC Balkan Project Provider SRL şi are ca termen de finalizare luna februarie 2015; Contractul de realizare a lucrărilor „Reabilitare Reţele apă/canal Peninsulă – localitatea Constanţa” s-a semnat cu Asocierea GEA 21 SA – ARCE Ingineria, Planification Proyectos Y Gestion, AIE şi are ca termen de finalizare luna decembrie 2013 şi Contractul „Reabilitare reţele de apă în zona centru – inclusiv magistrale – localitatea Constanţa” s-a semnat cu asocierea Grupo Sotoval de Construcciones y Protectos SL – Matias Arrom Bibiloni SL – Fluid Serv SA – Proiect SA şi are ca termen de finalizare luna decembrie 2013. „SC RAJA SA este una dintre companiile de top în domeniul apei şi canalului din România, fiind un model de bună practică care trebuie multiplicat şi urmat la nivel naţional. Contractele semnate azi (vineri – n.r.) înseamnă conformare la ceea ce înseamnă cerinţe de mediu, conformare în ceea ce ne-am asumat în momentul aderării la UE, investiţii, locuri de muncă, iar la finalizarea lucrărilor, condiţii mai bune pentru dezvoltarea litoralului românesc”, a declarat preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, prezent la Constanţa, Mircea Matei.

ZONĂ REABILITATĂ Lucrările prevăzute în proiectul „Reabilitare Reţele apă/canal Peninsulă – localitatea Constanţa” se vor desfăşura pe străzile din zona delimitată de bulevardul Ferdinand (intersecţia cu bulevardul Ion Gheorghe Duca) – limita ţărmului (în dreptul plajei Modern şi promenadei de pe bulevardul Elisabeta) cuprinzând şi incinta portului Tomis - baza taluzului - strada care urcă de la nivelul portului spre strada Traian până la intersecţia dintre bulevardul Ferdinand şi bulevardul Ion Gheorghe Duca. La finalizarea acestui contract vor fi reabilitaţi 11,4 km reţelele de alimentare cu apă şi aproape şase km de reţele de canalizare. Contractul „Reabilitare reţele de apă în zona centru – inclusiv magistrale – localitatea Constanţa” se va derula în zona delimitată de bulevardul Ferdinand – strada Mircea cel Bătrân – strada Poporului – bulevardul Alexandru Lăpuşneanu. Prin acest contract, reţeaua de alimentare cu apă va fi modernizată pe o lungime de peste 17 km, iar conductele magistrale pe o lungime de aproape şase km. Totodată, ambele contracte de lucrări cuprind şi reabilitarea branşamentelor de apă şi racordurilor de canalizare a imobilelor din perimetrul lucrărilor.

LICITAŢIE PUBLICĂ INTERNAŢIONALĂ Contractele semnate vineri au fost adjudecate de firmele câştigătoare în urma unor licitaţii internaţionale unde au fost depuse zeci de oferte.

ÎN URMA SEMNĂRII ACESTOR CONTRACTE, SC RAJA SA CONSTANŢA A INTRAT ÎN LINIE DREAPTĂ ÎN CEEA CE PRIVEŞTE DERULAREA PER TOTAL A 11 CONTRACTE (ÎN VALOARE DE 439.28 MILIOANE LEI) DIN CADRUL PROGRAMULUI POS MEDIU

„La ora actuală, alte 11 contracte de achiziţie publică de lucrări în valoare de 368.38 milioane lei sunt lansate pe SEAP, toate fiind trecute de etapa de deschidere a ofertelor şi aflate în faza de evaluare, urmând ca în perioada imediat următoare să se semneze contractele şi să fie demarate lucrările. Tot în viitorul apropiat, 22 de proceduri de achiziţie publică – licitaţie publică deschisă internaţională, în valoare de 342,34 milioane de lei, vor fi lansate pe SEAP pentru atribuirea contractelor de lucrări rămase în Programul POS Mediu”, a declarat purtătorul de cuvânt al SC RAJA SA Constanţa, Irina Oprea.

CAMPIONI LA FONDURI DE COEZIUNE Proiectul „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa” finanţat prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu (POS Mediu) are ca obiective generale asigurarea conformării cu legislaţia europeană şi cea naţională agreată între România şi UE referitoare la sectorul de mediu, fiind cel mai mare program derulat la nivel naţional pe fonduri de coeziune. Investiţiile cuprinse în acest ambiţios proiect vor dezvolta şi moderniza infrastructura de utilităţi publice la nivelul celor două judeţe, în 23 de localităţi, urmărind realizarea mai multor obiective, prin care şi reabilitarea Staţiei de Tratare Palas Constanţa; construirea unei Staţii de Clorinare; racordarea la reţeaua de apă potabilă etc..