RAJA Constanţa - prima regie din România cu licenţă de operare clasa I

A devenit deja o tradiţie ca, în fiecare an, Moş Crăciun să poposească şi la copiii tuturor angajaţilor Regiei Autonome Judeţene de Apă (RAJA) Constanţa. Nici acest an nu a făcut excepţie, iar ieri, în sala mare a Casei de Cultură a Sindicatelor, peste o mie de copii au primit daruri, constînd în dulciuri şi jucării. „Ca şi pînă acum, Sindicatul Liber RAJA Constanţa, sprijinit de conducerea regiei a organizat un amplu spectacol susţinut de Trupa Fantasio. Pe lîngă scenete şi poveşti puse în scenă de actori, la eveniment au participat şi trupele şi

, care vor susţine o serie de reprezentaţii de dansuri populare şi colinde. Nelipsită va fi şi cîntăreaţa Elena Şipoteanu, atît de îndrăgită de cei mici, dar şi o trupă de dansuri sportive”, a declarat liderul sindicatului RAJA, Traian Dragomir. El a mai spus că RAJA a avut un an bun, în anul 2006 fiind prima şi singura regie din ţară care a obţinut licenţa de operare clasa I. De asemenea, RAJA are în derulare un amplu program de modernizare, iar o parte dintre obiective s-au finalizat, cum ar fi automatizarea surselor de apă. „În 2007 vom continua programul de investiţii care presupune şi înlocuirea reţelelor de distribuţie ceea ce va limita pierderile pe care le avem în procesul de producţie. Trebuie remarcat că în Constanţa populaţia bea numai apă de adîncime, o apă de foarte bună calitate care nu există în multe judeţe ale ţării”, a mai spus Dragomir.

Spectacolul de Crăciun s-a încheiat cu un recital de colinde susţinut de studenţii Facultăţii de Teologie, după care Moş Crăciun a început distribuirea celor 1.200 de pachete copiilor salariaţilor. Au fost prezenţi angajaţii RAJA atît de la punctele de lucru din municipiu, cît şi din judeţ, în afara personalului care asigură permanenţa.