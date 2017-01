RAJA Constanţa, campioană la absorbţia fondurilor europene

În prezent, SC RAJA SA - cel mai mare operator de apă din ţară - a anunţat că derulează, în cadrul Programului Operaţional Sectorial (POS) de Mediu 2007 - 2015, investiţii de peste 320 de milioane de euro, din care societatea asigură o confinanţare de aproximativ 88,5 milioane de euro. Potrivit reprezentanţilor SC RAJA SA, absorbţia fondurilor europene pe programele în derulare este de peste 60%, dublu decât la nivel naţional. Prin POS Mediu se realizează următoarele mari proiecte: „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa - Ialomiţa”, în valoare de peste 230 milioane de euro, „Reabilitarea Staţiei de epurare ape uzate Eforie Sud”, în valoare de peste 30 de milioane de euro, cu TVA, şi „Canalizare menajeră, comuna Valu lui Traian, etapa III, Constanţa”, care cuprinde un contract de finanţare de peste 7 milioane de euro. Totodată, a patra componentă vizează un proiect privind „Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată pentru regiunea Constanţa - Ilfov”, ce în prezent se află în stadii avansate ale achiziţiei publice. Proiectul vizează investiţii estimate la peste 49 de milioane de euro (cu TVA) în localităţile Buftea, Corbeanca şi Constanţa, necesare pentru realizarea a peste 200 km de reţea de apă şi canalizare, unei staţii de epurare şi a trei staţii de tratare, investiţii ce vor deservi o populaţie beneficiară de 114.552 locuitori.

În cadrul proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa - Ialomiţa”, s-a finalizat investiţia „Staţia de epurare Constanţa Nord - Instalaţii de control şi reducerea mirosului în zona obiectelor ce degajă miros, inclusiv mutarea treptei nămolului - localitatea Constanţa”. „Este o investiţie ce înseamnă transportarea nămolului prin pompare pe o distanţă de 10 kilometri. Acest proiect este unic în ţară. Acum lucrăm la un altul, prin care staţia de epurare să devină generatoare de venituri. Vom valorifica nămolul de la această staţie prin construirea unei staţii de compost în zona Poiana. Vom monta panouri fotovoltaice pe acoperişul clădirii, pentru a obţine energia necesară pentru a funcţiona cu această staţie. Este un proiect în studiu, sperăm să obţinem fonduri nerambursabile prin POS Mediu”, a declarat directorul adjunct al SC RAJA SA, Aurel Presură. Alte proiecte de succes ale SC RAJA SC sunt: „Extindere reţele de apă şi canalizare şi 4 staţii de pompare noi ape uzate - localitatea Mamaia”, „Extindere reţele apă/canal Baba Novac, Tulcei şi staţie de pompare nouă, localitatea Constanţa”, „Construcţie Staţie de Epurare Constanţa Sud - treapta terţiară”, „Reabilitare reţele de apă în zona Centru - inclusiv magistrale - localitatea Constanţa”, ”Reabilitare şi extindere apă / canal Palazu şi 3 staţii de pompare noi - ape uzate - localitatea Constanţa”, „Reabilitare reţele de apă - canal zona Peninsulară”, „Reabilitare şi extindere colectoare zona centru (colectoare mari şi reţea menajeră - localitatea Constanţa)“ şi „Staţia de tratare PALAS - reabilitare linie nouă staţie de tratare - localitatea Constanţa”.

Un alt proiect finalizat a fost „Reabilitare reţele de apă - canal zona Peninsulară”. El a constat în reabilitarea a 11,4 de kilometri reţele de apă şi a 5,9 kilometri reţele canal. În prezent se lucrează la refacerea tramei stradale afectate de lucrări, ce are ca termen de finalizare 11 aprilie. Alt proiect ce se află în derulare este „Reabilitare şi extindere colectoare zona centru (colectoare mari şi reţea menajeră - localitatea Constanţa), ce are ca termen de finalizare 29 iunie 2015. În cadrul acestei investiţii sunt în curs de execuţie următoarele lucrări: reabilitare şi extindere canalizare 12 kilometri, reabilitare colectoare mari 4,1 kilometri şi o staţie de pompare apă uzată. Proiectul „Extindere reţele de apă şi canalizare şi 4 staţii de pompare noi ape uzate - localitatea Mamaia” are ca termen de finalizare 1 iunie 2014. În cadrul acestui contract sunt în curs de execuţie următoarele lucrări: extindere aducţiune apă 10.000 ml, extindere conductă de refulare 5.753 ml, patru staţii noi de pompare apă uzată. În prezent, se lucrează la conducta de aducţiune în zona Tabăra Copii, la conducta de refulare din zona bariere intrare Mamaia şi la Staţiile de Pompare ape uzate. În perioada sezonului estival nu vor fi efectuate lucrările de pe arterele principale ale oraşului, pentru a nu fi perturbat traficul rutier. În această perioadă se vor executa lucrări pe străzile secundare, inclusiv refacerea tramei stradale, astfel încât disconfortul creat populaţiei să fie cât mai mic. Totodată, la proiectul „Reabilitare şi extindere apă/canal - Palazu şi 3 staţii de Pompare noi - ape uzate - localitatea Constanţa” s-au realizat lucrări de reabilitare şi extindere a reţelei de apă pe 11 kilometri şi reţea de canalizare pe 23 de kilometri. Înainte nu exista canalizare decât pe două străzi, iar în acest moment, toate străzile au canalizare.