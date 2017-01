„RAJA Constanţa este un exemplu de bune practici în organizarea resurselor umane”

În aceste zile, la Constanţa, în staţiunea Mamaia, se desfăşoară şedinţa Comisiei de Resurse Umane din cadrul Asociaţiei Române a Apei, la care iau parte reprezentanţii tuturor regiilor şi operatorilor de apă din ţară. Această Comisie reprezintă, promovează, apără şi susţine interesele membrilor săi - operatori de servicii publice de alimentare cu apă şi canalizare şi administratori ai resurselor de apă şi a infrastructurii de gospodărire a apei, pe parte de personal, angajaţi, dar şi pe partea de protecţia muncii. Pentru a afla mai multe despre activităţile şi importanţa acestei comisii, am stat de vorbă cu preşedintele Comisiei de Resurse Umane ARA – Neculae Fântânaru.

Ce reprezintă Comisia de Resurse Umane pentru prestatorii de servicii şi pentru consumatori?

În primul rînd, această comisie este văzută şi funcţionează ca un aparat de diseminare a informaţiilor şi a modelelor de bună practică, pe care le prezintă pe rînd membrii comisiei la întîlnirile pe care le organizăm. Pornind de la cazurile individuale, împreună reuşim, prin intermediul discuţiilor şi a soluţiilor adoptate, să împărtăşim şi să punem în practică o experienţă ce s-a dovedit utilă pentru unul sau mai mulţi membri. Cu alte cuvinte, reuşim să vorbim aceeaşi limbă pentru toţi, ca eforturile noastre conjugate să ducă la rezultatele dorite.

Pe ce se vor axa discuţiile în această şedinţă?

- Aşa cum o spune şi numele acestei comisii, discuţiile vor polariza în jurul problemelor mai importante din domeniul resurselor umane. Şedinţa a fost deschisă de o serie de discuţii privind modelul optim de organigramă a companiilor de apă şi canal. În urma schimbului real de informaţii, am ajuns la concluzia că nu putem impune un model standard pentru toate regiile, în condiţiile în care există operatori care au şi alte activităţi, cum ar fi salubrizarea sau asigurarea apei calde. Dacă am implementa un model standard, am pune frînă unor activităţi benefice atît din punct de vedere financiar, cît şi din punctul de vedere al dezvoltării companiilor respective. Aderarea la Uniunea Europeană aduce şi în acest domeniu elemente noi, pe care dacă le înţelegem foarte bine ne pot fi de un real ajutor. În această şedinţă, discuţiile s-au axat foarte mult pe tema: Fondul Social European – cadrul instituţional şi oportunităţile de depunere a proiectelor de management al resurselor umane. Specialişti din cadrul ARA au prezentat oportunităţile care vor apărea odată cu lansarea unor proiecte în domeniu, dar şi modul în care putem aborda anumite probleme, de data aceasta în calitate de membrii ai Uniunii Europene, avînd în vedere că de la 1 ianuarie vom intra în Uniune, şi în ciuda birocraţiei, vom reuşi să accesăm fonduri importante pentru implementarea unor ample programe în domeniu. Un alt subiect dezbătut a fost rolul medicului de medicină a muncii în asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă. De fapt, la acest punct s-a realizat un fructuos schimb de experienţă, avînd ca model de bună practică Regia de Apă din Iaşi. Prin intermediul colegilor de la Iaşi, am reuşit să avem o imagine clară asupra modului în care poate fi interpretat în folosul nostru cadrul legislativ care reglementează această activitate. Mai bine spus, am discutat mult despre posibilităţile legale ca un medic, chiar şi de familie, să practice în acest domeniu, în urma dobîndirii unui atestat privind partea de medicină a muncii. În contextul apariţiei Legii 319/2006 privind asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă, trebuie înţeleasă foarte bine menirea medicului de medicină a muncii, care are un rol deosebit în mentenanţa stării de sănătate a angajaţilor. Pentru orice angajator, este mai puţin costisitoare angajarea unui medic în firmă, decît a plăti refacerea personalului care a avut de suferit în urma eventualelor afecţiuni profesionale sau accidentelor de muncă. Un alt subiect foarte important şi dificil, în sensul conceperii şi implementării în cadrul firmelor, este sistemul de evaluare a resurselor umane. Acest sistem urmăreşte identificarea necesarului de instruire la nivelul angajaţilor, conştientizarea acestora privind evaluarea periodică şi, bineînţeles, negocierea salarială, în funcţie de evaluările anuale ale angajaţilor.

De ce aţi ales oraşul Constanţa pentru desfăşurarea acestei şedinţe?

Pentru că Regia Autonomă Judeţeană de Apă Constanţa reprezintă un exemplu de bune practici pe parte de organizare a resurselor umane. Aici s-a înfiinţat, şi de altfel este singura regie din ţară, în care există o direcţie specializată pe acest domeniu. Ba mai mult, s-a realizat o autonomie în ceea ce priveşte factorul decizional pe probleme de resurse umane.